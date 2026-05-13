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भरतपुर की पहाड़ियों में पहली बार दिखा दुर्लभ इजिप्शियन वल्चर, जानें क्यों है ये खास ?

पूरे भारत में इजिप्शियन वल्चर प्रजाति की अनुमानित संख्या करीब 15 से 20 हजार के बीच मानी जाती है. पढ़िए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

दुर्लभ इजिप्शियन वल्चर
दुर्लभ इजिप्शियन वल्चर (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 6:51 AM IST

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भरतपुर : जिले की बयाना रेंज की पहाड़ियों में पहली बार दुर्लभ इजिप्शियन वल्चर यानी 'सफेद गिद्ध' की मौजूदगी दर्ज की गई है. वन विभाग ने इनको लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. हाल ही में हुई वन्यजीव गणना में विलुप्ति के खतरे से जूझ रही इस प्रजाति के चार गिद्ध दिखाई दिए हैं. खास बात यह है कि दुनिया के सबसे छोटे गिद्धों में शामिल यह प्रजाति इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की वल्नरेबल (उच्च जोखिम) श्रेणी में है. अब वन विभाग बयाना की पहाड़ियों में कैमरा ट्रैप लगाकर इनके मूवमेंट, नेस्टिंग और वास्तविक संख्या पर निगरानी करेगा.

ये है इजिप्शियन वल्चर : उप वन संरक्षक (डीसीएफ) संदीप कुमार ने बताया कि यह गिद्ध यानी इजिप्शियन वल्चर दुनिया के सबसे छोटे गिद्धों में शामिल माना जाता है. इसकी मौजूदगी किसी भी क्षेत्र के स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का संकेत मानी जाती है. यह पहली बार है जब भरतपुर जिले की बयाना रेंज की पहाड़ियों में इस प्रजाति की पुष्टि हुई है. इजिप्शियन वल्चर सफेद रंग का होता है. इसके सिर और गले का हिस्सा पीलेपन लिए होता है, जबकि इसकी चोंच काले रंग की होती है. यह प्रजाति आमतौर पर पहाड़ी और क्लिफ वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करती है और ऊंची चट्टानों पर घोंसले बनाती है.

उप वन संरक्षक (डीसीएफ) संदीप कुमार (ETV Bharat Bharatpur)

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खतरे से जूझ रही प्रजाति : वन विभाग की टीम ने इसे बयाना रेंज के पीछे स्थित पहाड़ी इलाके में देखा है. ये चार गिद्ध दिखाई दिए हैं. इनमें तीन मेल और एक फीमेल शामिल हैं. डीसीएफ संदीप ने बताया कि इजिप्शियन वल्चर को अंतरराष्ट्रीय संस्था आईयूसीएन ने वल्नरेबल श्रेणी में रखा है. इसका अर्थ है कि यदि समय रहते संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में यह प्रजाति गंभीर खतरे में आ सकती है. उन्होंने कहा कि वन विभाग अब इस क्षेत्र में विशेष संरक्षण उपाय शुरू करेगा. कोशिश होगी कि जिस प्राकृतिक वातावरण में ये गिद्ध मौजूद हैं, वहां मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम रहे. पहाड़ी क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही, शोर या अन्य व्यवधानों को नियंत्रित करने पर भी फोकस किया जाएगा ताकि इन्हें सुरक्षित और प्राकृतिक आवास मिल सके.

दुर्लभ इजिप्शियन वल्चर
दुर्लभ इजिप्शियन वल्चर के बारे में जानें. (ETV Bharat GFX)

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कैमरा ट्रैप से होगी निगरानी : डीसीएफ ने बताया कि वन विभाग अब बयाना रेंज के उस इलाके में कैमरा ट्रैप लगाने की तैयारी कर रहा है, जहां यह प्रजाति देखी गई है. इससे यह पता लगाया जाएगा कि इनकी वास्तविक संख्या कितनी है और क्या वहां इनकी स्थायी मौजूदगी है. साथ ही इनके व्यवहार, नेस्टिंग और मूवमेंट पर भी अध्ययन किया जाएगा, यदि क्षेत्र का प्राकृतिक संतुलन बनाए रखा गया तो आने वाले वर्षों में यहां इनकी संख्या बढ़ सकती है.

इजिप्शियन वल्चर सफेद रंग का होता है
इजिप्शियन वल्चर सफेद रंग का होता है (Getty Image)

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इसकी चोंच काले रंग की होती है.
इसकी चोंच काले रंग की होती है. (Getty Image)

फरवरी से मई तक होता है नेस्टिंग सीजन : डीसीएफ संदीप ने बताया कि इजिप्शियन वल्चर का नेस्टिंग सीजन फरवरी से मई के बीच होता है. यह प्रजाति प्रायः पहाड़ी चट्टानों और क्लिफ्स पर घोंसले बनाती है. राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसकी मौजूदगी अधिक दर्ज की जाती रही है, हालांकि यह देश के अन्य हिस्सों में भी पाई जाती है. पूरे भारत में इस प्रजाति की अनुमानित संख्या करीब 15 से 20 हजार के बीच मानी जाती है. इसके बावजूद यह तेजी से घटती गिद्ध प्रजातियों में शामिल है.

इसके सिर और गले का हिस्सा पीलेपन लिए होता है
इसके सिर और गले का हिस्सा पीलेपन लिए होता है (Getty Image)

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वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण : नेचुरलिस्ट देवेंद्र सिंह ने बताया कि भरतपुर पहले से ही प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है. ऐसे में इजिप्शियन वल्चर जैसी संवेदनशील और दुर्लभ प्रजाति का यहां दिखाई देना वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह इस बात का संकेत है कि बयाना क्षेत्र की पहाड़ियां अब भी प्राकृतिक रूप से इतनी सुरक्षित हैं कि वहां दुर्लभ शिकारी पक्षी अपना आवास बना सकते हैं. समय रहते संरक्षण पर गंभीरता से काम किया गया तो भरतपुर भविष्य में इस प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण आवास बन सकता है.

दुनिया के सबसे छोटे गिद्धों में शामिल
दुनिया के सबसे छोटे गिद्धों में शामिल (BANDHAVGARH TIGER RESERVE)

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