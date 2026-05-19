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बिहार में मिला रेयर अर्थ का भंडार! 14 ब्लॉक की जल्द होगी नीलामी

बिहार में रेयर अर्थ के भंडार को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है. मंत्री ने कहा 14 ब्लॉक की जल्द नीलामी होगी.

RARE EARTH ELEMENTS IN BIHAR
जब जमुई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था काम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2026 at 8:42 PM IST

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पटना : बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य में दुर्लभ खनिज तत्वों का भंडार मिला है. उन्होंने कहा कि इनके व्यावसायिक खनन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.

''केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों के 14 ब्लॉक की पहचान की है. जिनकी नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना है. इनमें पैलेडियम, टाइटेनियम, ग्लॉकोनाइट, कोबाल्ट और अन्य खनिज शामिल हैं.''- प्रमोद कुमार, बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री

'बटेश्वरस्थान क्षेत्र में दुर्लभ मृदा तत्व' : प्रमोद कुमार के मुताबिक, बांका जिले में कोबाल्ट मिला है और इसकी भी जल्द नीलामी की जाएगी. भागलपुर जिले के बटेश्वरस्थान क्षेत्र में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं. इसके अलावा जिले में क्रोमाइट के भंडार की भी संभावनाएं जताई गई हैं.

REE क्या है? : खान एवं भूतत्व मंत्री ने कहा कि Rare Earth Elements (REE) 17 प्राकृतिक धात्विक तत्वों का समूह है. इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से मिसाइल, रडार, लड़ाकू विमान, ड्रोन और सैन्य संचार उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन, स्पीकर, कैमरा लेंस और हार्ड डिस्क में होता है.

''ये तत्व पृथ्वी की सतह पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं लेकिन इनके आर्थिक रूप से उपयोगी सघन भंडार अपेक्षाकृत कम मिलते हैं. इन तत्वों में लैंथेनम, सेरियम, प्रसीओडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, यिटरबियम, ल्यूटेशियम, स्कैंडियम और यिट्रियम शामिल हैं.''- प्रमोद कुमार, बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री

प्रमोद कुमार, बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री
प्रमोद कुमार, बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री (ETV Bharat)

20 मई के बाद नीलामी प्रक्रिया : प्रमोद कुमार ने आगे बताया कि केंद्र सरकार नवादा जिले में वैनाडियम युक्त मैग्नेटाइट और इल्मेनाइट के एक खनन ब्लॉक तथा रोहतास जिले में ग्लॉकोनाइट के तीन ब्लॉकों की नीलामी करने जा रही है. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) ने इनके लिए खनन बोलियां आमंत्रित की हैं और 20 मई के बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी.

''राज्य के कई हिस्सों, विशेषकर झारखंड से सटे दक्षिणी बिहार क्षेत्रों में व्यापक खनिज अन्वेषण गतिविधियां चल रही हैं. इसके तहत हवाई सर्वेक्षण, उपग्रह चित्रण, पुराने आंकड़ों के विश्लेषण और जमीनी अध्ययन किए जा रहे हैं.'' - प्रमोद कुमार, बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री

सोने के भंडार की फिर हुई चर्चा : खान एवं भूतत्व मंत्री ने कहा कि जमुई जिले के सोनो क्षेत्र में सोने के भंडार होने के संकेत मिले हैं. वहां सर्वेक्षण जारी है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है. वहीं, बांका जिले के पिंडारक क्षेत्र में तांबे के भंडार मिले हैं और इसके खनन की व्यवहार्यता का आकलन किया जा रहा है.

प्रमोद कुमार, बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री
प्रमोद कुमार, बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री (ETV Bharat)

लोकसभा में भी दिया गया था जवाब : इससे पहले साल 2021 में जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार, देश का लगभग 44 प्रतिशत सोना जमुई जिले के सोनो और करमटिया प्रखंड में हो सकता है. लोकसभा के शीतकालीन सत्र (2021) के दौरान तत्कालीन खनन, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक सवाल के जवाब में इस बात की जानकारी दी थी.

बिहार सरकार के तत्कालीन खनन मंत्री जनक राम ने भी इस बात की जानकारी देते हुए कहा था कि बिहार में जीएसआई (जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) की दो टीमें काम कर रही है. उन्होंने बताया था कि क्रोमियम, निकेल और पोटेशियम के बाद सोने का सर्वे होना है.

'22 करोड़ टन सोना' : जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक ने बताया था कि जमुई में 22 करोड़ टन सोना मौजूद है. इसके उत्खनन से न केवल जमुई को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. यह जानकारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 2021 में करमटिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर मशीन के माध्यम से खुदाई के बाद दिया था.

पहली बार 1981 में खुलासा : स्थानीय निवासी राजेंद्र यादव, विजय तुरी, बमबम कुमार, सुखदेव यादव, सुरेंद्र ठाकुर, जनार्दन तुरी, लक्ष्मण यादव ने बताया कि वर्ष 1981 में कुछ चरवाहा इसी स्थल पर एक पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें सुनहरे रंग का चमकीला पत्थर का कुछ टुकड़ा मिला. इसके बाद नजदीक में स्थित सुखनर नदी में साफ करने के बाद इन लोगों ने उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया. जिससे उन्हें रुपया मिला. इसके बाद धीरे-धीरे आसपास के लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी कि करमटिया पहाड़ में पाया जाने वाला सुनहरे रंग का चमकीला पत्थर सोने का टुकड़ा है और इस पहाड़ में सोना का अंश मौजूद है.

1982 में संरक्षित क्षेत्र घोषित : आनन फानन में भारत सरकार ने वर्ष 1982 में इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए किसी भी प्रकार के उत्खनन पर तुरंत रोक लगा दिया. हालांकि वर्ष 2021 में जीएसआई द्वारा सोना के मात्रा का पता लगाने के बाद जिला प्रशासन ने कई जगहों पर घेराबंदी करके पुलिस पेट्रोलिंग का भी व्यवस्था भी की लेकिन बीतते समय के साथ सब कुछ खत्म हो गया.

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