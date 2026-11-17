ETV Bharat / state

सरिस्का के लिए बड़ी खुशखबरी! कैमरे में कैद हुई दुर्लभ प्रजाति की 'कॉमन नवाब' तितली, जानिए क्यों है खास

सरिस्का में दिखी कॉमन नवाब तितली ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: सरिस्का के रिकॉर्ड में अब एक और दुर्लभ प्रजाति की तितली 'कॉमन नवाब' जुड़ गई है. अब तक टाइगर रिजर्व सरिस्का देश विदेश में बाघ, पैंथर, सांभर, चीतल एवं अन्य वन्यजीवों के लिए चर्चा में रहा है, लेकिन अब सरिस्का की जैव विविधता में दुर्लभ प्रजाति की तितली 'कॉमन नवाब' का जुड़ना खुशखबरी है. यह तितली मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है और इससे पहले यह दुर्लभ प्रजाति की तितली केवल माउंट आबू एवं उदयपुर के वन क्षेत्रों में दिखाई दे चुकी है. पहली बार इस तितली की उत्तरी राजस्थान में मौजूदगी फोटोग्राफ में दर्ज हुई है. इससे पूर्व सरिस्का में 47 प्रकार की तितलियों की फोटोग्राफ रिकॉर्ड में दर्ज थी.

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि दुर्लभ प्रजाति की तितली 'कॉमन नवाब' सोमवार को सरिस्का बाघ परियोजना कार्यालय के पास दिखाई दी. यहां फील्ड बायोलॉजिस्ट धवल डोंगा ने इस दुर्लभ प्रजाति की तितली को देखा और कैमरे में इसकी तस्वीर कैद की. उस समय यह तितली जमीन पर नमी वाली मिट्टी से जरूरी खनिज और लवण ग्रहण कर रही थी. तितलियों में पाई जाने वाली इस प्रक्रिया को मड-पडलिंग कहा जाता है.