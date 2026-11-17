सरिस्का के लिए बड़ी खुशखबरी! कैमरे में कैद हुई दुर्लभ प्रजाति की 'कॉमन नवाब' तितली, जानिए क्यों है खास
सरिस्का में वर्ष 2016 से 2018 के बीच और जुलाई 2025 में तितलियों का सर्वे किया गया. इस दौरान गोल्डन बर्डविंग तितली दिखाई दे चुकी.
Published : November 17, 2026 at 7:40 AM IST
अलवर: सरिस्का के रिकॉर्ड में अब एक और दुर्लभ प्रजाति की तितली 'कॉमन नवाब' जुड़ गई है. अब तक टाइगर रिजर्व सरिस्का देश विदेश में बाघ, पैंथर, सांभर, चीतल एवं अन्य वन्यजीवों के लिए चर्चा में रहा है, लेकिन अब सरिस्का की जैव विविधता में दुर्लभ प्रजाति की तितली 'कॉमन नवाब' का जुड़ना खुशखबरी है. यह तितली मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है और इससे पहले यह दुर्लभ प्रजाति की तितली केवल माउंट आबू एवं उदयपुर के वन क्षेत्रों में दिखाई दे चुकी है. पहली बार इस तितली की उत्तरी राजस्थान में मौजूदगी फोटोग्राफ में दर्ज हुई है. इससे पूर्व सरिस्का में 47 प्रकार की तितलियों की फोटोग्राफ रिकॉर्ड में दर्ज थी.
सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि दुर्लभ प्रजाति की तितली 'कॉमन नवाब' सोमवार को सरिस्का बाघ परियोजना कार्यालय के पास दिखाई दी. यहां फील्ड बायोलॉजिस्ट धवल डोंगा ने इस दुर्लभ प्रजाति की तितली को देखा और कैमरे में इसकी तस्वीर कैद की. उस समय यह तितली जमीन पर नमी वाली मिट्टी से जरूरी खनिज और लवण ग्रहण कर रही थी. तितलियों में पाई जाने वाली इस प्रक्रिया को मड-पडलिंग कहा जाता है.
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दक्षिणी अरावली क्षेत्र में दिखती रही कॉमन नवाब तितली: सीसीएफ कटियार ने बताया कि अब तक 'कॉमन नवाब' तितली की मौजूदगी दक्षिणी राजस्थान में अरावली क्षेत्र तक ही दर्ज हो पाई थी. माउंट आबू और उदयपुर के जंगल इस तितली के प्रमुख रिकॉर्ड वाले क्षेत्र रहे हैं. उन्होंने बताया कि पूर्व में अजमेर, भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षणों में यह तितली सामने नहीं आई थी. इस कारण सरिस्का में इस दुर्लभ प्रजाति की तितली की मौजूदगी महत्वपूर्ण है.
पंखों पर हरी पट्टी से होती है इस तितली की पहचान: सीसीएफ कटियार ने बताया कि 'कॉमन नवाब' Polyura athamas सामान्य तितलियों से दिखने में अलग होती है. इसके पंख गहरे भूरे और काले रंग के होते हैं, जिनके बीच चौड़ी हल्की हरी पट्टी दिखाई देती है. यह तेजी से उड़ने वाली वन तितली है और मुख्य रूप से जंगलों में रहना पसंद करती है. उन्होंने बताया कि इस तितली का सरिस्का के जंगल में मिलना अहम है. 'कॉमन नवाब' तितली को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की संशोधित अनुसूची-द्वितीय में शामिल किया गया है. इसलिए इसकी मौजूदगी संरक्षण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. सरिस्का में अब तक बाघों की संख्या और उनके कुनबे को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन अब कॉमन नवाब तितली की मौजूदगी बताती है कि सरिस्का में छोटे जीवों और कीट-पतंगों की दुनिया भी काफी समृद्ध है.
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सरिस्का में दिख चुकी तितली की कई प्रजातियां: सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का में वर्ष 2016 से 2018 के बीच तितलियों का सर्वे किया गया था. इसके बाद जुलाई 2025 में तितलियों का सर्वे किया गया. उन्होंने बताया कि पूर्व में हुए सर्वे के दौरान गोल्डन बर्डविंग जैसी तितली भी दिखाई दे चुकी है. इसके अलावा सर्वे में व्हाइट आरेंज टिप, येलो आरेंज टिप, कॉमन लेपर्ड, पायोनियर व्हाइट, स्मॉल ग्रास येलो, कॉमन इमिग्रेंट, कॉमन गल प्रजाति की तितली दिखाई दी. इसके अलावा लेमन पैंसी, ब्लू पैंसी, यलो पैंसी, डैनेड एगफ्लाई, टैन कास्टर, इंडियन स्पॉट स्वोर्डटेल प्रजाति की तितलियां भी दिखाई दे चुकी हैं. उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान सरिस्का के जंगल में दो हजार से ज्यादा स्थानों पर तितलियों की फोटोग्राफी की गई थी. वहीं सरिस्का के भगानी, कांकवाड़ी, पानीढाल व धानका के जंगल में तितलियों का घनत्व ज्यादा पाया गया.