दुधवा के जंगल में दिखा अनोखा करैत, सांप पर सफेद-पीली धारियां बेहद हल्की, विशेषज्ञ करेंगे रिसर्च
सुमेरनगर गांव में मिले इस करैत में रंग और धारियों के बदलाव की वास्तविक वजह क्या है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 7:20 PM IST
लखीमपुर खीरी : दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित संपूर्णानगर वन क्षेत्र के सुमेरनगर गांव में एक ऐसा सांप रेस्क्यू किया गया, जिसने वन्यजीव विशेषज्ञों की दिलचस्पी बढ़ा दी है. पहली नजर में यह बेहद जहरीला कॉमन करैत नजर आया, लेकिन इसके शरीर का रंग-पैटर्न सामान्य करैत से काफी अलग दिखाई दिया. शरीर पर पहचानी जाने वाली सफेद या पीली धारियां बेहद हल्की थीं और कई हिस्सों में लगभग गायब नजर आ रही थीं. वहीं काले और पीले रंग की चौड़ी पट्टियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं.
सुमेरनगर गांव में एक घर में सांप घुसने की सूचना मिलने पर दुधवा की मोटिवेटर और सर्प रेस्क्यूअर नज़रून निशा तथा बाघ मित्र निशांत सिंह मौके पर पहुंचे. टीम ने सावधानीपूर्वक सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया. सांप का असामान्य रंग और धारियों का पैटर्न देखकर रेस्क्यू टीम की भी उत्सुकता बढ़ गई. रेस्क्यूवर नज़रून निशा के मुताबिक, पहली नजर में सांप करैत जैसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके शरीर पर सामान्य करैत में नजर आने वाली धारियां काफी फीकी थीं. इसी वजह से सांप की तस्वीरें विशेषज्ञों को भेजकर उसकी पहचान और असामान्य रंग-पैटर्न के बारे में राय ली गई.
धारियों का पैटर्न खासियत : दुधवा टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक डॉ. दयाशंकर ने भी सांप की जांच की. विशेषज्ञों के लिए इसकी खासियत इसकी प्रजाति से ज्यादा इसका असामान्य रंग और धारियों का पैटर्न है. उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों के मुताबिक सांपों में उम्र, विकास और पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ रंग-पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसे ओन्टोजेनेटिक कलर पैटर्न शिफ्ट के संदर्भ में भी देखा जा सकता है. हालांकि सुमेरनगर में मिले इस करैत में रंग और धारियों के बदलाव की वास्तविक वजह क्या है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.
असामान्य करैत पर आगे हो सकता है अध्ययन : WII के जीवविज्ञानीयों की मानें तो तराई क्षेत्र और खासकर दुधवा सांपों की समृद्ध विविधता के लिए जाना जाता है. कॉमन करैत में रंग और धारियों का ऐसा असामान्य रूप प्राकृतिक विविधता के अध्ययन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. इससे सांपों में रंग-पैटर्न की विविधता और पर्यावरण के अनुरूप होने वाले बदलावों को समझने में मदद मिल सकती है.
वैज्ञानिक कारण की तलाश : सर्प रेस्क्यूअर नज़रून निशा ने बताया कि इन दिनों संपूर्णानगर क्षेत्र में बाघ की गतिविधियों को लेकर विशेष अभियान चल रहा है. वह ड्रोन कैमरे की मदद से टाइगर की लोकेशन पर भी नजर बनाए हुए हैं. इसी दौरान गांव में मिले इस असामान्य करैत ने वन्यजीवों की विविधता को लेकर एक नया रोचक पहलू सामने रखा है. वन्यजीव विशेषज्ञों के लिए फिलहाल यह दुधवा की जैव विविधता में सामने आया एक रोचक अवलोकन है. इसके रंग-पैटर्न के पीछे वास्तविक वैज्ञानिक कारण क्या है, यह विस्तृत अध्ययन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
कॉमन करैत भारत में सबसे जहरीला : दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ. एच. राजामोहन ने बताया कि दुधवा की समृद्ध जैव विविधता के कारण यहां सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं. सुमेरनगर में मिले इस सांप के असामान्य रंग-पैटर्न के मामले में आगे शोध कराया जाएगा. कॉमन करैत भारत के अत्यधिक विषैले सांपों में शामिल हैं. सामान्य तौर पर इसके शरीर पर सफेद या पीले रंग की रिंगनुमा धारियां इसकी पहचान में मदद करती हैं. ऐसे में इन धारियों का बेहद फीका या अस्पष्ट होना इस नमूने को खास बनाता है.
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