ETV Bharat / state

सावन शिवरात्रि पर बन रहा दुर्लभ संयोग, कालसर्प दोष वालों के लिए खास दिन, जानें कब करें महादेव का जलाभिषेक

सावन शिवरात्रि पर बन रहा दुर्लभ महासंयोग ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: ​सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे प्रिय समय माना जाता है. इस पूरे माह में शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए जप, तप और उपवास करते हैं. सावन माह की शिवरात्रि का श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है. इस बार सावन शिवरात्रि के दिन एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ महायोग बन रहा है, क्योंकि इस बार शिवरात्रि के साथ ही सावन के महीने में चौथे सोमवार को नाग पंचमी का महापर्व भी मनाया जाएगा. ​धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देव भगवान शिव के गले का हार हैं. ऐसे में सावन शिवरात्रि और नाग पंचमी का पड़ना शिव भक्तों और विशेष रूप से ज्योतिषीय उपाय करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी साबित होने वाला है. पूरे दिन कर सकेंगे जलाभिषेक, जानें शुभ मुहूर्त: ​सावन शिवरात्रि पर महादेव को जल अर्पित करने के लिए पूरा दिन ही अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है. भक्त प्रातः 04:00 बजे से लेकर मध्यरात्रि 12:00 बजे तक भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं.​यदि आप विशेष मुहूर्त में पूजा-अर्चना करना चाहते हैं, तो यह समय सबसे उत्तम रहेंगे. कालसर्प दोष वालों के लिए खास दिन (ETV Bharat) ​ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:23 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक. ​अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक.