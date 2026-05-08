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114 साल पुराने अखबारों का दुर्लभ संग्रह, इन समाचार पत्रों के जरिए किशनलाल सोनी ने संजोया इतिहास

करीब 15 वर्षों से किशनलाल सोनी ने देश-दुनिया की प्रमुख घटनाओं से जुड़े 114 साल पुराने अखबारों का दुर्लभ संग्रह किया है.

Collector Kishanlal Soni
संग्रहकर्ता किशनलाल सोनी (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 3:40 PM IST

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बीकानेर: पीले पड़ चुके कागज, धुंधली स्याही और उनमें छुपी अनगिनत कहानियां. अक्सर लोग कहते हैं कि पुरानी खबरें रद्दी बन जाती हैं. लेकिन बीकानेर के किशनलाल सोनी के लिए सिर्फ अखबार रद्दी नहीं, बल्कि इतिहास की धड़कन हैं. 15 साल में उन्होंने 114 साल का इतिहास सहेज लिया है. उनका ये अनोखा शौक अब एक मिशन का रूप ले चुका है.

ऐतिहासिक घटनाओं का अनमोल दस्तावेज: किशनलाल सोनी के पास ऐसे कई अखबार मौजूद हैं, जिनमें देश के बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलावों की झलक मिलती है. खास तौर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शपथग्रहण समारोह, महत्वपूर्ण सरकारी फैसलों, चुनाव परिणामों और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े संस्करण उनके संग्रह की विशेष पहचान हैं. इन अखबारों के जरिए न केवल उस समय की खबरें बल्कि उस दौर की भाषा, प्रस्तुति और सोच भी साफ दिखाई देती है.

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शौक से शुरू हुआ, अब बन गया जुनून: सोनी बताते हैं कि लगभग 15 साल पहले उन्हें एंटीक चीजों को सहेजने का शौक लगा. धीरे-धीरे उन्होंने पुराने अखबार इकट्ठा करना शुरू किया और आज यह शौक एक जुनून बन चुका है. जहां भी उन्हें कोई पुराना या दुर्लभ अखबार मिलता है, वे उसे अपने संग्रह में शामिल करने का प्रयास करते हैं. अखबारों के अलावा किशनलाल के पास कई अन्य एंटीक वस्तुएं भी हैं. इनमें पुराने सिक्के, पारंपरिक उपयोग की चीजें और बीते समय की याद दिलाने वाले कई दुर्लभ आइटम शामिल हैं. उनका संग्रह न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि नई पीढ़ी को भी अतीत से जोड़ने का काम करता है.

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संरक्षण बना सबसे बड़ी चुनौती: इतने पुराने अखबारों को सुरक्षित रखना आसान नहीं है. समय के साथ कागज कमजोर होता जाता है और नमी, धूल व मौसम का असर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है. सोनी कहते हैं कि इन अखबारों को सुरक्षित रखने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. वे चाहते हैं कि उनके इस संग्रह को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें. वहीं किशनलाल सोनी का यह प्रयास न केवल एक शौक की मिसाल है, बल्कि यह दिखाता है कि यदि जुनून हो तो इतिहास को भी जिंदा रखा जा सकता है.

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घर के कमरों में भर गई जगह: सोनी का अखबारों को सहेजने का जुनून अब इस हद तक पहुंच चुका है कि उनके घर के कमरे भी इस संग्रह से भर गए हैं. शुरुआत में अलमारियों और सीमित स्थान में रखे जाने वाले ये अखबार अब धीरे-धीरे पूरे घर में फैल चुके हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि रहने की जगह भी प्रभावित होने लगी है और घर का हर कमरा किसी संग्रहालय जैसा नजर आता है. इतने पुराने और नाजुक अखबारों को संभालकर रखना आसान नहीं है. समय के साथ कागज कमजोर हो रहे हैं, वहीं नमी, धूल और मौसम का असर भी इन पर साफ दिखाई देता है. उचित संरक्षण और सुरक्षित स्टोरेज की कमी के कारण यह अनमोल संग्रह खतरे में भी पड़ सकता है.

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114 YEAR OLD NEWSPAPERS
KISHANLAL SONI ANTIQUES COLLECTION
पुराने अखबारों का दुर्लभ संग्रह
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