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ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती का महासंयोग, शनि दोष निवारण और दान-पुण्य के लिए विशेष फलदायी

कुचामनसिटी: ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर मनाई जाने वाली भगवान शनिदेव की जयंती इस वर्ष विशेष धार्मिक महत्व लेकर आई है. इस बार शनि जयंती और शनि अमावस्या एक ही दिन पड़ने से अत्यंत दुर्लभ एवं शुभ संयोग बन रहा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शनिवार के दिन अमावस्या तिथि का होना शनिदेव की आराधना, दान-पुण्य और शनि दोष निवारण के लिए बेहद फलदायी माना गया है.

शहर के विभिन्न शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वहीं कुचामन वैली स्थित शनि मंदिर का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है. यहां शनिदेव के साथ नवग्रह मंदिर भी स्थापित है, जहां सूर्यपुत्र शनिदेव के चारों ओर नवग्रह देव विराजमान हैं. मंदिर परिसर में भगवान शिव और हनुमान जी के दर्शन का भी लाभ श्रद्धालुओं को मिलता है. मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यहां सुबह-शाम बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं.

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पंडित नवरत्न शास्त्री ने बताया कि हिंदू धर्म में शनि जयंती का दिन न्याय के देवता शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है. जिन लोगों पर साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि दोष का प्रभाव चल रहा हो, उनके लिए यह दिन विशेष लाभकारी है. शनिवार को अमावस्या होने से इस दिन किए गए उपाय और दान कई गुना अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं. उन्होंने बताया कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंदों को काले वस्त्र, उड़द की दाल, काला तिल, लोहे के बर्तन तथा सरसों का तेल दान करना शुभ माना गया है. सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर छाया-दान करने की परंपरा भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है.

ऐसे करें शनिदेव की पूजा: