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ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती का महासंयोग, शनि दोष निवारण और दान-पुण्य के लिए विशेष फलदायी

काले तिल, तेल और काले वस्त्र के दान से प्रसन्न होते हैं न्याय के देवता शनिदेव.

Shani Amavasya
कुचामन वैली स्थित शनि मंदिर (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 9:58 AM IST

3 Min Read
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कुचामनसिटी: ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर मनाई जाने वाली भगवान शनिदेव की जयंती इस वर्ष विशेष धार्मिक महत्व लेकर आई है. इस बार शनि जयंती और शनि अमावस्या एक ही दिन पड़ने से अत्यंत दुर्लभ एवं शुभ संयोग बन रहा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शनिवार के दिन अमावस्या तिथि का होना शनिदेव की आराधना, दान-पुण्य और शनि दोष निवारण के लिए बेहद फलदायी माना गया है.

शहर के विभिन्न शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वहीं कुचामन वैली स्थित शनि मंदिर का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है. यहां शनिदेव के साथ नवग्रह मंदिर भी स्थापित है, जहां सूर्यपुत्र शनिदेव के चारों ओर नवग्रह देव विराजमान हैं. मंदिर परिसर में भगवान शिव और हनुमान जी के दर्शन का भी लाभ श्रद्धालुओं को मिलता है. मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यहां सुबह-शाम बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं.

पढ़ें: शनिवार के दिन करें ये दान, बरसेगी शनि महाराज की कृपा, नहीं होगी धन-दौलत की कमी

पंडित नवरत्न शास्त्री ने बताया कि हिंदू धर्म में शनि जयंती का दिन न्याय के देवता शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है. जिन लोगों पर साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि दोष का प्रभाव चल रहा हो, उनके लिए यह दिन विशेष लाभकारी है. शनिवार को अमावस्या होने से इस दिन किए गए उपाय और दान कई गुना अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं. उन्होंने बताया कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंदों को काले वस्त्र, उड़द की दाल, काला तिल, लोहे के बर्तन तथा सरसों का तेल दान करना शुभ माना गया है. सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर छाया-दान करने की परंपरा भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है.

ऐसे करें शनिदेव की पूजा:

1. स्नान और संकल्प: प्रातःकाल स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें और व्रत एवं पूजा का संकल्प लें.

2. तेल और तिल अर्पित करें: निकटतम शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल और काला वस्त्र अर्पित करें.

3. दान-पुण्य का महत्व: गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन, काले वस्त्र और तिल-उड़द का दान करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

अमावस्या तिथि और शुभ योग:

  • अमावस्या तिथि प्रारंभ: 16 मई 2026, प्रातः 05:11 बजे
  • अमावस्या तिथि समाप्त: 17 मई 2026, रात्रि 01:30 बजे
  • शुभ योग: सौभाग्य एवं शोभन योग

शास्त्रों के अनुसार शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है. मान्यता है कि उनके दर्शन और पूजा-अर्चना से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं तथा ग्रह-नक्षत्र संबंधी परेशानियों में राहत मिलती है. कुचामन वैली स्थित मंदिर में श्रद्धालु तिल, तेल और काला वस्त्र अर्पित कर मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं. शनि-अमावस्या और शनि जयंती पर मंदिर परिसर में सुबह से अभिषेक, विशेष पूजा, विशाल आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है.

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दान पुण्य से मिलेगा विशेष फल
शनि जयंती पर दुर्लभ संयोग
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