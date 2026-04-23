ETV Bharat / state

गौशर रोग के दुर्लभ मामले में 5 किलो की तिल्ली निकाली, SMS अस्पताल में पहली बार हुई ऐसी सर्जरी

जयपुर : राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में गौशर रोग के एक दुर्लभ मामले में एक मरीज का ऑपेरशन कर पांच किलो की तिल्ली सफलतापूर्वक निकाली गई है. 19 वर्षीय मरीज में अत्यधिक बढ़ी हुई तिल्ली (मैसिव स्प्लेनोमेगाली) का एक दुर्लभ मामला सामने आया, जिसने गौशर रोग जैसे अनुवांशिक मेटाबॉलिक विकार की ओर ध्यान आकर्षित किया है.

मुख्य सर्जन डॉ. आरजी खंडेलवाल के अनुसार, मरीज को पेट में लगातार बढ़ती सूजन, थकान और जल्दी पेट भरने की शिकायत थी. जांच में उसकी तिल्ली सामान्य से कई गुना बड़ी पाई गई. सर्जरी के दौरान निकाली गई तिल्ली का वजन लगभग 5 किलोग्राम है, जो सामान्य से बहुत अधिक है. इस ऑपेरशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली टीम में डॉ. आरजी खंडेलवाल, डॉ. सुनील चौहान, डॉ. मनोज सोनी, डॉ. लक्षिता राठौड़, डॉ. रानू श्रीवास्तव, डॉ. आशीष सामेजा और नर्सिंग स्टाफ जया शामिल थीं.

पढ़ें. जयपुर में 9 घंटे चला सैक्रल कॉर्डोमा ट्यूमर का ऑपरेशन, मरीज को मिला नया जीवन

एंजाइम की कमी से वसा का संचय : उन्होंने बताया कि मरीज की प्रारंभिक रूप से खून की जांच में एनीमिया और प्लेटलेट्स की कमी पाई गई. आगे की जांच में गौशर रोग की पुष्टि हुई, जो ग्लूकोज रेब्रोसिडेज एंजाइम की कमी के कारण होता है. इससे शरीर में वसा का असामान्य संचय होने लगता है. मरीज की तिल्ली के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण सर्जरी आवश्यक हुई. इसे SMS अस्पताल, जयपुर में डॉ. राजेन्द्र मंडिया के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ टीम प्रमुख ने सफलतापूर्वक किया.