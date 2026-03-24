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भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर फिर दिखा दुर्लभ कैराकल, वन विभाग कर रहा मॉनिटरिंग

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की विशेषज्ञ टीम भी थार क्षेत्र में कैराकल के मूवमेंट, व्यवहार और आवास का वैज्ञानिक अध्ययन कर रही है.

जैसलमेर में दुर्लभ कैराकल
जैसलमेर में दुर्लभ कैराकल (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 3:20 PM IST

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जैसलमेर : देश की जैव विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण थार क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान के जैसलमेर जिले के भारत-पाक सीमा से सटे घोटारू इलाके में दुर्लभ और विलुप्तप्राय जंगली बिल्ली Caracal (स्थानीय नाम 'पड़ंग') की मौजूदगी के पुख्ता संकेत मिले हैं. वन विभाग ने इसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चयनित स्थानों पर मोशन सेंसिंग कैमरा ट्रैप लगाने शुरू किए हैं.

प्रारंभिक चरण में लगाए गए सीमित कैमरों में दो नए कैराकल की गतिविधियां दर्ज की गई हैं. इसके अलावा पहले से रेडियो कॉलर लगे एक कैराकल की गतिविधियों की भी लगातार निगरानी की जा रही है. इस प्रकार अब तक इस क्षेत्र में कुल तीन कैराकल की उपस्थिति की पुष्टि हो चुकी है, जो इस प्रजाति के संरक्षण के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

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जोधपुर के मुख्य वन संरक्षक (CCF) अनूप के.आर. के मार्गदर्शन में जैसलमेर के IGNP-II डिवीजन के डीएफओ देवेंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम इन कैमरा ट्रैप्स के जरिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की विशेषज्ञ टीम भी थार क्षेत्र में कैराकल के मूवमेंट, व्यवहार और आवास का वैज्ञानिक अध्ययन कर रही है.

कुमार शुभम, उप वन संरक्षक, जैसलमेर (ETV Bharat Jaisalmer)

अब कुल संख्या तीन : जैसलमेर के उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने बताया कि घोटारू क्षेत्र में कैराकल की संभावित मौजूदगी के संकेत मिलने के बाद अतिरिक्त कैमरा ट्रैप लगाए गए, जिनसे दो नए कैराकल की पुष्टि हुई. पहले से रेडियो कॉलर लगे कैराकल को मिलाकर अब कुल संख्या तीन हो गई है. वन विभाग के अनुसार, पूरे थार मरुस्थल में कैराकल के वास्तविक आवास और संख्या का आकलन करने के लिए बड़ी संख्या में कैमरा ट्रैप लगाने की आवश्यकता होगी. इसके लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसे वर्तमान अध्ययन के पूरा होने के बाद लागू किया जाएगा.

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स्थानीय भाषा में 'पड़ंग' के नाम से पहचाने जाने वाला यह दुर्लभ शिकारी कभी-कभी भेड़-बकरियों का शिकार करता है, जिसके चलते ग्रामीण इसे अपने पशुधन के लिए खतरा मानते हैं. इसी वजह से कई बार इसके खिलाफ हिंसक घटनाएं भी सामने आती हैं. इस स्थिति को देखते हुए वन विभाग की टीम, जिसमें देवेंद्र भाटी और रंजीत सिंह ढोलिया शामिल हैं, सीमावर्ती ढाणियों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं. ग्रामीणों को समझाया जा रहा है कि इस प्रजाति को नुकसान पहुंचाना गैरकानूनी है और इससे पर्यावरणीय संतुलन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कैराकल पशुओं पर हमला करता है, तो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय तुरंत विभाग को सूचना दें. विभाग ने आश्वस्त किया है कि ऐसे मामलों में जानवर को सुरक्षित तरीके से पकड़कर अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, जैसलमेर का रामगढ़-शाहगढ़ क्षेत्र भारत में कैराकल की अंतिम बची हुई आबादी में से एक माना जाता है.

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पिछले एक वर्ष से इस क्षेत्र में इसके पैरों के निशान और गतिविधियों के संकेत लगातार मिल रहे हैं. यह क्षेत्र शुष्क घासभूमि का प्रमुख उदाहरण है, जहां चिंकारा जैसे शाकाहारी जीव पाए जाते हैं, जो कैराकल के लिए उपयुक्त शिकार आधार प्रदान करते हैं. विशेषज्ञों ने हाल ही में एक वयस्क कैराकल की मृत्यु की घटना को अत्यंत चिंताजनक बताया है. उनका कहना है कि यह घटना स्थानीय स्तर पर बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष का संकेत है, जिसे नियंत्रित करना संरक्षण के लिए आवश्यक है.

कैराकल क्या है? : कैराकल एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है, जो अपनी फुर्ती, तेज रफ्तार और ऊंची छलांग के लिए जानी जाती है. इसके कानों पर काले रंग के लंबे बाल इसकी पहचान हैं. यह हवा में छलांग लगाकर पक्षियों का शिकार करने में सक्षम होता है. इसी कारण इसे 'रेगिस्तान का छोटा चीता' भी कहा जाता है. भारत में यह प्रजाति अब अत्यंत सीमित क्षेत्रों तक सिमट गई है और मुख्य रूप से राजस्थान के थार क्षेत्र और कुछ अन्य शुष्क इलाकों में ही पाई जाती है.

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क्यों जरूरी है संरक्षण? : कैराकल पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह छोटे शाकाहारी जीवों और पक्षियों की संख्या को नियंत्रित कर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. यदि यह प्रजाति समाप्त हो जाती है तो इसका प्रभाव पूरे खाद्य शृंखला पर पड़ेगा. ऐसे में जैसलमेर से आई यह खबर जहां एक ओर उम्मीद जगाती है, वहीं यह भी स्पष्ट करती है कि इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है.

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CARACAL AT INDIA PAK BORDER
जैसलमेर में दुर्लभ कैराकल
RARE CARACAL IN JAISALMER

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