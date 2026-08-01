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लाइब्रेरी की दुर्लभ किताबों के नुकसान पर कार्रवाई, डिजिटाइजेशन करने वाली फर्म होगी ब्लैकलिस्ट, कोर्ट में भी एप्लीकेशन दायर

स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सीईओ सोनिका कुमारी ने बताया कि डिजिटाइजेशन का कार्य करने वाली फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कंपनी के खिलाफ औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है और जल्द ही न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है, ताकि नुकसान के लिए जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. संबंधित कार्य से जुड़ा टेंडर अब उदयपुर नगर निगम को सौंप दिया गया है.

उदयपुर : शहर की ऐतिहासिक सरस्वती लाइब्रेरी में डिजिटाइजेशन के दौरान दुर्लभ पुस्तकों को हुए नुकसान के मामले में अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ईटीवी भारत ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था. मामला सामने आने के बाद स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. वहीं, लाइब्रेरी की क्षतिग्रस्त किताबें अब भी पहले की तरह सुरक्षित रखी हुई हैं और उनके संरक्षण को लेकर कोई ठोस पहल नजर नहीं आई है.

लाइब्रेरी प्रशासन ने कुछ कहने से किया इनकार : बोर्ड बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया निगम स्तर पर पूरी की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, दूसरी ओर लाइब्रेरी प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. संपर्क करने पर भी अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया.

इतिहासकार आशुतोष ने बताया कि जिन किताबों को डिजिटाइजेशन के दौरान नुकसान पहुंचा था, वे अब भी उसी स्थिति में रखी हुई हैं. उनके संरक्षण या मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ है. इससे इतिहास और साहित्य से जुड़ी इस महत्वपूर्ण धरोहर के और अधिक खराब होने की आशंका बनी हुई है. स्थानीय इतिहास प्रेमियों, शोधकर्ताओं और पुस्तक प्रेमियों ने प्रशासन से मांग की है कि केवल कार्रवाई की घोषणा तक मामला सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्षतिग्रस्त पुस्तकों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाए.

डिजिटाइजेशन के दौरान हुआ नुकसान (ETV Bharat Udaipur)

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उनका कहना है कि सरस्वती लाइब्रेरी में मौजूद कई पुस्तकें दुर्लभ और ऐतिहासिक महत्व की हैं, जिनका सुरक्षित रहना आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि ब्लैकलिस्टिंग और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और प्रशासन इन अमूल्य पुस्तकों के संरक्षण के लिए कब तक ठोस कदम उठाता है. फिलहाल, लाइब्रेरी की बेशकीमती धरोहर अपने पुनर्जीवन का इंतजार कर रही है.