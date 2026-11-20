बारनवापारा के जंगल में दुर्लभ काले हिरण की दर्दनाक मौत, दो हिरणों की लड़ाई में गई जान
बलौदाबाजार के बारनवापारा जंगल में एक काले हिरण की मौत हुई है. घटना के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 6:09 PM IST
बलौदाबाजार: बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य के जंगल में एक दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण (ब्लैकबक) की मौत का मामला सामने आया है. बारनवापारा वन परिक्षेत्र के रामपुर बीट क्रमांक 127 में हिरण का शव मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जानकारी में हिरण पर तेंदुए या आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा हमला किए जाने की आशंका जताई गई. लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूसरा खुलासा हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि दो काले हिरण के संघर्ष में यह मौत हुई है. इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद हिरण की मौत हुई.
मिली जानकारी के अनुसार बारनवापारा रेंज के रामपुर बीट क्रमांक 127 के जंगल क्षेत्र में काला हिरण विचरण कर रहा था. इसी दौरान दूसरा हिरण भी वहां पहुंच गया. दो हिरणों के संघर्ष में यह मौत हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिरण की मौत हैमरेज से हुई है.
रेंजर और बीट गार्ड मौके पर पहुंचे
घटना की सूचना मिलने पर बारनवापारा वन परिक्षेत्र अधिकारी रूपेश्वरी दीवान और बीट गार्ड रोशन निषाद अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. वन अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया. इसके बाद मृत हिरण का पशु चिकित्सकों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया. नियमानुसार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई. अब हिरण का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इससे पहले वन परिक्षेत्र अधिकारी रूपेश्वरी दीवान ने तेंदुए और कुत्ते के हमले में हिरण के मौत की आशंका जताई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि दो काले हिरणों की लड़ाई में सींग लगने की वजह से चोट लगी और काले हिरण की मौत हुई.