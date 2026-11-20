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बारनवापारा के जंगल में दुर्लभ काले हिरण की दर्दनाक मौत, दो हिरणों की लड़ाई में गई जान

बारनवापारा अभायरण्य में काले हिरण की मौत ( ETV BHARAT )

बलौदाबाजार: बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य के जंगल में एक दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण (ब्लैकबक) की मौत का मामला सामने आया है. बारनवापारा वन परिक्षेत्र के रामपुर बीट क्रमांक 127 में हिरण का शव मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जानकारी में हिरण पर तेंदुए या आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा हमला किए जाने की आशंका जताई गई. लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूसरा खुलासा हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि दो काले हिरण के संघर्ष में यह मौत हुई है. इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद हिरण की मौत हुई.