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ओखला पक्षी अभयारण्य में दिखा मध्य एशिया का दुर्लभ 'व्हाइट स्टॉर्क', तीन दिन से देखने के लिए पहुंच रहे पक्षी प्रेमी और फोटोग्राफर

ओखली पक्षी अभ्यारण्य में दिखा दुर्लभ व्हाइट स्टॉर्क. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर के पक्षी प्रेमियों के लिए ओखला पक्षी अभयारण्य इन दिनों किसी रोमांचक सरप्राइज से कम नहीं है. यहां मध्य एशिया से आया एक बेहद दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टॉर्क (सफेद सारस) नजर आया है. खास बात यह है कि इस खूबसूरत पक्षी को लगातार तीन दिनों से अभयारण्य में देखा जा रहा है.

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