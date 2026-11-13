ओखला पक्षी अभयारण्य में दिखा मध्य एशिया का दुर्लभ 'व्हाइट स्टॉर्क', तीन दिन से देखने के लिए पहुंच रहे पक्षी प्रेमी और फोटोग्राफर
ओखला पक्षी अभ्यारण्य में मध्य एशिया से आया दुर्लभ पक्षी व्हाइट स्टॉर्क यानी सफेद सारस नजर आने लगा है.
Published : November 13, 2026 at 2:29 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर के पक्षी प्रेमियों के लिए ओखला पक्षी अभयारण्य इन दिनों किसी रोमांचक सरप्राइज से कम नहीं है. यहां मध्य एशिया से आया एक बेहद दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टॉर्क (सफेद सारस) नजर आया है. खास बात यह है कि इस खूबसूरत पक्षी को लगातार तीन दिनों से अभयारण्य में देखा जा रहा है.
27 साल बाद फिर दर्ज हुई उपस्थिति
डीएफओ रजनीकांत मित्तल ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि ओखला में दिखाई दिया यह व्हाइट स्टॉर्क संभवतः इसकी दुर्लभ मध्य एशियाई उप-प्रजाति 'सिकोनिया सिकोनिया एशियाटिका' (Ciconia ciconia asiatica) है. इस उप-प्रजाति की आबादी बेहद सीमित मानी जाती है. यह मुख्य रूप से उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान के दक्षिणी हिस्सों में प्रजनन करती है और सर्दियों के दौरान ईरान होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवास करती है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर के बीचों-बीच स्थित ओखला में इसका दिखाई देना पक्षी प्रेमियों के लिए बेहद खास माना जा रहा है.
ओखला में पहले भी दर्ज हो चुकी है मौजूदगी
ऐसा नहीं है कि व्हाइट स्टॉर्क पहली बार इस क्षेत्र में पहुंचा है, लेकिन यहां इसकी मौजूदगी बेहद कम देखने को मिलती है. पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक, मार्च 1992 और फरवरी 2005 में ओखला में इसे देखा गया था. इसके अलावा वर्ष 2004-05 में पलवल और मार्च 2019 में जेवर के पास भी इसकी मौजूदगी दर्ज की गई थी. यही वजह है कि लंबे अंतराल के बाद इस दुर्लभ प्रवासी पक्षी का ओखला में नजर आना खास चर्चा का विषय बन गया है.
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आर्द्रभूमि की अहमियत का भी प्रमाण
प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) रजनीकांत मित्तल ने कहा कि ओखला में दुर्लभ व्हाइट स्टॉर्क का दिखाई देना यहां के समृद्ध आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की अहमियत को दर्शाता है. वन विभाग लगातार आवास प्रबंधन और संरक्षण के प्रयास कर रहा है, ताकि स्थानीय पक्षियों के साथ-साथ दूर देशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों को भी सुरक्षित वातावरण मिल सके. वहीं, जाने-माने प्रकृतिविद् और वन्यजीव फोटोग्राफर निखिल देवसर ने इसे पक्षी प्रेमियों के लिए रोमांचक अनुभव बताया.
उनका कहना है कि एनसीआर में व्हाइट स्टॉर्क का दिखना अपने आप में दुर्लभ घटना है. खासकर यदि यह मध्य एशियाई उप-प्रजाति है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है. पक्षी प्रेमी रोहित शर्मा ने भी कहा कि लगातार तीन दिनों से इस पक्षी को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं. ऐसे नजारे शहरी जीवन के बीच प्रकृति से जुड़ने का अवसर देते हैं.वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अभयारण्य में भ्रमण के दौरान शांति बनाए रखें, पक्षियों के करीब जाने या उन्हें परेशान करने से बचें और किसी भी तरह का शोर न करें, ताकि यह विदेशी मेहमान यहां बिना किसी बाधा के अपना प्रवास जारी रख सके.
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