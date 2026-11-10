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उत्तराखंड के दारमा घाटी में नजर आया दुर्लभ पक्षी गोल्डक्रेस्ट, जानिए इसकी खासियत

खूबसूरत गोल्डक्रेस्ट पक्षी ( फोटो सोर्स- Jagdish Bhatt )

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी में दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में शामिल गोल्डक्रेस्ट दिखाई दिया है. यह पक्षी नागलिंग क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर नजर आने पर पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव विशेषज्ञों में उत्साह की लहर है. इस नन्हें पक्षी मौजूदगी को क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता एवं अनुकूल प्राकृतिक आवास के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

दरअसल, विंग्स फाउंडेशन के निदेशक एवं पक्षी प्रेमी जगदीश भट्ट ने पिथौरागढ़ के दारमा घाटी के नागलिंग क्षेत्र में इस दुर्लभ पक्षी को देखा और अपने कैमरे में कैद किया. उन्होंने बताया कि गोल्डक्रेस्ट दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में शामिल है. इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर और वजन महज 4.5 से 7 ग्राम तक होता है. इतने छोटे आकार के बावजूद यह पक्षी बेहद सक्रिय रहता है.