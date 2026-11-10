उत्तराखंड के दारमा घाटी में नजर आया दुर्लभ पक्षी गोल्डक्रेस्ट, जानिए इसकी खासियत
उत्तराखंड के दारमा घाटी के नागलिंग में दिखा दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में शामिल गोल्डक्रेस्ट, समृद्ध जैव विविधता का महत्वपूर्ण संकेत
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 10:07 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी में दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में शामिल गोल्डक्रेस्ट दिखाई दिया है. यह पक्षी नागलिंग क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर नजर आने पर पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव विशेषज्ञों में उत्साह की लहर है. इस नन्हें पक्षी मौजूदगी को क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता एवं अनुकूल प्राकृतिक आवास के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
दरअसल, विंग्स फाउंडेशन के निदेशक एवं पक्षी प्रेमी जगदीश भट्ट ने पिथौरागढ़ के दारमा घाटी के नागलिंग क्षेत्र में इस दुर्लभ पक्षी को देखा और अपने कैमरे में कैद किया. उन्होंने बताया कि गोल्डक्रेस्ट दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में शामिल है. इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर और वजन महज 4.5 से 7 ग्राम तक होता है. इतने छोटे आकार के बावजूद यह पक्षी बेहद सक्रिय रहता है.
सुनहरी कलगी है सबसे बड़ी पहचान: गोल्डक्रेस्ट के सिर पर मौजूद सुनहरे रंग की खूबसूरत मुकुट जैसी कलगी इसकी खास पहचान है. इसी विशेषता के कारण इसे गोल्डक्रेस्ट (Goldcrest) नाम दिया गया है. यूरोप में इसे गोल्डक्रेस्ट के नाम से जाना जाता है. यह मुख्य रूप से शंकुधारी वनों में पाया जाता है. जो छोटे कीटों एवं मकड़ियों को अपना भोजन बनाता है.
शंकुधारी वन हैं अनुकूल प्राकृतिक आवास: जगदीश भट्ट की मानें तो दारमा घाटी में मौजूद शंकुधारी और जुनिपर के जंगल इस पक्षी के लिए अनुकूल प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के दुर्लभ पक्षियों की मौजूदगी उच्च हिमालयी क्षेत्रों की जैव विविधता को समझने का महत्वपूर्ण अवसर देती है. इनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और नियमित वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण जरूरी है.
वहीं, पिथौरागढ़ के प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह ने भी दारमा घाटी में गोल्डक्रेस्ट के दिखाई देने पर खुशी जताई. उन्होंने इसे उच्च हिमालयी क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का संकेत बताया. साथ ही दुर्लभ पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवासों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं व्यवस्थित दस्तावेजीकरण किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया.
विशेषज्ञों के मुताबिक, शंकुधारी वनों का घटता दायरा और बढ़ती पर्यटन गतिविधियां ऐसे पक्षियों के प्राकृतिक आवास के लिए चुनौती बन सकती हैं. ऐसे में आदि कैलाश और दारमा घाटी जैसे उभरते पर्यटन क्षेत्रों में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देना जरूरी है. ताकि, इस तरह के दुर्लभ पक्षी बची रहे.
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