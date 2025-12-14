ETV Bharat / state

आज रात देखिए आसमान से टूटते तारे; क्या है यह खगोलीय घटना, कब देख सकते हैं दुर्लभ नजारा, जानिए

बताया कि इसी वजह से अधिकांश उल्काएं 130 से 180 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही जलकर राख हो जाती हैं. यही आकाश में टूटते हुए तारों का आभास कराते हैं, जिन्हें ही आम बोलचाल की भाषा में टूटते हुए तारे भी कहा जाता है. जबकि वास्तव में ये टूटते हुए तारे नहीं होते हैं, इन्हें ही खगोल विज्ञान की भाषा में उल्काएं कहा जाता है. ये कुछ खास महीनों में ज्यादा नजर आती हैं. जैसे दिसम्बर में होने वाली मिथुन (जैमिनिड्स ) उल्का वृष्टि उनमें से एक महत्वपूर्ण उल्का वर्षा होती है.

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद् अमर पाल सिंह ने बताया कि धूमकेतु जो कि लंबी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, उनसे निकले छोटे एवं बड़े कण उनकी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ये टुकड़े कंकड़ पत्थर, जल वाष्प, गैसों, धूल कणों आदि के बने होते हैं. ये टुकड़े, जब पृथ्वी के वायुमंडल में अचानक दाखिल होते हैं तो गुरूत्वाकर्षण बल और वायुमंडलीय घर्षण के कारण क्षण भर के लिए जल उठते हैं और रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं. इसे ही उल्का और टूटता हुआ तारा ( शूटिंग स्टार) कहा जाता है. जिनकी गति 70 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी अधिक हो सकती है.

गोरखपुर: आज रविवार की रात एक शानदार खगोलीय घटना देखने को मिलेगी, जिसे उल्का वृष्टि भी कहा जाता है. इसे देश भर में कहीं भी देखा जा सकता है. यह खगोलगीय घटना बिना किसी खास दूरबीन या बायनोक्यूलर्स के भी देख सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

उल्का वृष्टि (Photo Credit; Astronomer Amarpal)

कब दिखाई देंगी उल्काएं: खगोलविद ने बताया कि वैसे तो लगभग रात्रि आठ बजे के बाद से ही यह नजारा दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन 14 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि से चार बजे भोर तक यह उल्का वृष्टि का नजारा बेहद ही शानदार होगा. दिसंबर में होने वाली उल्का वृष्टि को जैमिनिड्स ( मिथुन ) उल्का वृष्टि कहा जाता है, क्योंकि यह उल्काएं मिथुन (जेमिनी) तारामंडल से आती हुई दिखाई देती हैं. उल्काएं जिस तारामंडल के बिंदु की तरफ से आती हुई दिखाई देती हैं, उसे खगोल विज्ञान की भाषा में मीटियर रेडिएंट प्वाइंट ( उल्का बिकीर्णक बिंदु) कहा जाता है.

मगर यह ध्यान में रखना जरूरी है कि किसी तारामंडल के एक बिंदु से उल्काओं के बिकीर्णन का यह नजारा सिर्फ एक दृष्टि भ्रम है, वास्तव में तारे हमसे बहुत दूर हैं. लेकिन उल्काएं करीब 100 से 120 किलोमीटर ऊपर ही वायुमंडल में पहुंचने पर उद्दीप्त हो जाती हैं. वैसे तो उल्का वृष्टि किसी न किसी धूमकेतु से ही संबन्धित होती है, लेकिन दिसंबर के मिथुन (जैमिनिड्स) उल्का वृष्टि के सम्बंध में सबसे अनोखी बात यह है कि ये किसी धूमकेतु (Comet) से नहीं, बल्कि एक क्षुद्रग्रह 3200 फेथॉन (Asteroid 3200 Phaethon) से आती हैं. इसे दुनिया की उन गिनी-चुनी उल्का वर्षाओं में शामिल करता है, जिनका स्रोत क्षुद्रग्रह (asteroid ) है, न कि धूमकेतु (comet )से। यह इसको और खास बनाती है.

उल्का वृष्टि (Photo Credit; Astronomer Amarpal)





कितनी रहेगी संख्या : दिसंबर 14 की रात्रि में गोरखपुर से एक घण्टे में कम से कम लगभग 40–70 उल्काएं/घंटा भी दिख सकती हैं, जबकि इनका दिखना मौसमी घटनाओं पर भी निर्भर करता है. इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर को उल्का वृष्टि अपने चरम सीमा पर होगी



आकाश में किस तरफ से आएंगी: खगोलविद ने बताया कि वैसे तो आकाश में किसी भी दिशा से आती हुई दिख सकती हैं, लेकिन दिसंबर में होने वाली उल्का मिथुन (जैमिनिड्स) आकाश में उत्तर-पूर्व दिशा की ओर से आती हुई कुछ ज्यादा दिखाई देंगी और इनकी दृश्यता भी उच्च कोटि की होगी.



कैसे देखें: खगोलविद ने बताया कि रात में इन्हें देखने के लिए बिना किसी खास दूरबीन या बायनोक्यूलर्स या अन्य सहायक उपकरणों की आवश्यकता नहीं है. सीधे तौर पर अपने घरों से ही आंखों से इसे देख सकते हैं. शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रकाश प्रदूषण होने के कारण कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले लोगों को यह नजारा और भी मनोहारी दृश्य जैसा दिखाई देगा.

