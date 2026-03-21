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गोरखपुर में नाले के जल शोधन से निर्मल होगी राप्ती नदी की धारा, अंतिम दौर में प्रोजेक्ट

गोरखपुर : राप्ती नदी की धारा को अविरल बनाने के लिए चल रही परियोजना मानसून से पहले ही पूरी हो जाएगी. महेवा/कटनिया नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन और ट्रीटमेंट की परियोजना में लगभग 92 प्रतिशत कार्य हो चुका है और इसी माह के अंत तक इसके पूरी तरह पूर्ण हो जाने की उम्मीद है. नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन और ट्रीटमेंट के लिए सरकार 53 करोड़ रुपये खर्च कर रही है.

कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार ने बताया, महेवा/कटनिया नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन व ट्रीटमेंट की परियोजना पर काम 29 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था. अब तक करीब 92 प्रतिशत कार्य कराया जा चुका है. परियोजना को बरसात से पहले, मई अंत तक शत प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि प्रगति को देखते हुए उम्मीद है कि इसी माह (मार्च) के अंत तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि वर्षों से शहर का सीवेज महेवा और कटनिया जैसे बड़े नालों के जरिये सीधे राप्ती नदी में मिलता रहा. अब नदी में मिलने वाले नालों पर इंटरसेप्शन, डायवर्जन और ट्रीटमेंट की परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है. राप्ती में जो नाले गिरते हैं उनमें से महेवा/कटनिया नाला भी महेवा, रुस्तमपुर एवं महुईसुघरपुर वार्ड के करीब पचास हजार की आबादी के उपभोग किए जल और सीवेज को नदी में डाला जाता है.