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गोरखपुर में नाले के जल शोधन से निर्मल होगी राप्ती नदी की धारा, अंतिम दौर में प्रोजेक्ट

नदी में सीवेज प्रवाह रोकने को रोकने के लिए 27 एमएलडी एमपीएस का निर्माण किया जा रहा है. 53 करोड़ रुपये का है प्रोजेक्ट.

लगभग 92 प्रतिशत कार्य हो चुका है.
लगभग 92 प्रतिशत कार्य हो चुका है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 3:36 PM IST

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गोरखपुर : राप्ती नदी की धारा को अविरल बनाने के लिए चल रही परियोजना मानसून से पहले ही पूरी हो जाएगी. महेवा/कटनिया नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन और ट्रीटमेंट की परियोजना में लगभग 92 प्रतिशत कार्य हो चुका है और इसी माह के अंत तक इसके पूरी तरह पूर्ण हो जाने की उम्मीद है. नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन और ट्रीटमेंट के लिए सरकार 53 करोड़ रुपये खर्च कर रही है.

कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार ने बताया, महेवा/कटनिया नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन व ट्रीटमेंट की परियोजना पर काम 29 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था. अब तक करीब 92 प्रतिशत कार्य कराया जा चुका है. परियोजना को बरसात से पहले, मई अंत तक शत प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि प्रगति को देखते हुए उम्मीद है कि इसी माह (मार्च) के अंत तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि वर्षों से शहर का सीवेज महेवा और कटनिया जैसे बड़े नालों के जरिये सीधे राप्ती नदी में मिलता रहा. अब नदी में मिलने वाले नालों पर इंटरसेप्शन, डायवर्जन और ट्रीटमेंट की परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है. राप्ती में जो नाले गिरते हैं उनमें से महेवा/कटनिया नाला भी महेवा, रुस्तमपुर एवं महुईसुघरपुर वार्ड के करीब पचास हजार की आबादी के उपभोग किए जल और सीवेज को नदी में डाला जाता है.

अब महेवा/कटनिया नाले के पानी को नदी में गिरने से पहले ही इंटरसेप्ट (रोका) किया जाएगा और पाइपलाइनों के जरिए एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) तक डायवर्ट किया जाएगा. डायवर्ट किए पानी व सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय की तरफ से 10 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 27 एमएलडी क्षमता के मास्टर पम्पिंग स्टेशन (एमपीएस) का निर्माण किया जा रहा है. इससे पानी के शोधित होने के बाद ही नदी में डिस्चार्ज किया जाएगा. मानसून से पहले इस परियोजना के क्रियाशील होने पर बारिश के मौसम में नदी में जाने वाले अतिरिक्त कचरे को नियंत्रित किया जा सकेगा.

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