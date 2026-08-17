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श्रावस्ती में खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती, गांवों की ओर बढ़ा बाढ़ का पानी

जलस्तर 128.00 मीटर दर्ज, खतरे के निशान 127.70 मीटर से करीब 30 सेंटीमीटर अधिक

श्रावस्ती में खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती
श्रावस्ती में खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
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श्रावस्ती: नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों और तराई में रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते राप्ती नदी का जलस्तर लगातार उतार-चढ़ाव कर रहा है. नेपाल की कुसुम नदी का पानी राप्ती में छोड़े जाने के बाद जमुनहा क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कोठी स्थित राप्ती बैराज पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. सोमवार शाम पांच बजे जलस्तर 128.00 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 127.70 मीटर से करीब 30 सेंटीमीटर अधिक है.

श्रावस्ती में खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती (Video Credit; ETV Bharat)

जलस्तर बढ़ने से राप्ती नदी के किनारे स्थित खेतों में पानी भरने लगा है. वहीं नदी की तेज लहरों के चलते तटों पर कटान भी तेज हो गई है. अब बाढ़ का पानी तटवर्ती गांवों की ओर बढ़ने लगा है, जिससे कछार क्षेत्र के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है.

जानकारी के अनुसार, रविवार रात राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 128.00 मीटर पहुंच गया था. सोमवार सुबह छह से आठ बजे तक जलस्तर 127.80 मीटर पर स्थिर रहा. इसके बाद नौ से दस बजे के बीच घटकर 127.75 मीटर और 11 से 12 बजे के बीच 127.70 मीटर पहुंच गया. हालांकि शाम पांच बजे जलस्तर दोबारा बढ़कर 128.00 मीटर पहुंच गया और इसके बाद स्थिर रहा.

इन गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा

राप्ती का जलस्तर बढ़ने से गजोबरी, मोहनपुर, भरथा, बंदरा, घाटेपुरवा, सलारू पुरवा, वीरपुर लौकिहा, हसनापुर, कथरामाफी, शिकारी, पिपरहवा, पिपरहवा कोठी, जोगिया, भलुहिया, सेमरानियां, बाबूपुरवा, सुखराम पुरवा, मिशिर पुरवा और भगवानपुर समेत कई तटवर्ती गांवों के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि नदी का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो खेतों के बाद गांवों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर सकता है.

प्रशासन अलर्ट, निगरानी बढ़ाई

राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला और तहसील प्रशासन अलर्ट मोड में है. प्रशासनिक टीमें नदी के जलस्तर और तटवर्ती क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रही हैं. अधिकारियों की नजर जलस्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव पर बनी हुई है, ताकि स्थिति बिगड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें. वहीं नदी किनारे बसे ग्रामीण बाढ़ की आशंका के चलते सतर्क नजर आ रहे हैं.

सोमवार को जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने तहसील जमुनहा के अन्तर्गत लक्ष्मन नगर स्थित किसान डिग्री कालेज में बनाए गए बाढ़ शरणालय का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने शरणालय में आपदा प्रभावितों के ठहराव, सुरक्षा, स्वास्थ्य और खान-पान की तैयारियों की गहन समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी जमुनहा रवि प्रताप सिंह, तहसीलदार जमुनहा, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

एसडीएम रवि प्रताप सिंह ने बताया कि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निरंतर निगरानी की जा रही है. आपदा कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है. किसी भी आपात स्थिति में सीधे जिला प्रशासन या आपदा हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं.

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