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श्रावस्ती में खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती, गांवों की ओर बढ़ा बाढ़ का पानी

श्रावस्ती में खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती ( Photo Credit; ETV Bharat )

श्रावस्ती: नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों और तराई में रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते राप्ती नदी का जलस्तर लगातार उतार-चढ़ाव कर रहा है. नेपाल की कुसुम नदी का पानी राप्ती में छोड़े जाने के बाद जमुनहा क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कोठी स्थित राप्ती बैराज पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. सोमवार शाम पांच बजे जलस्तर 128.00 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 127.70 मीटर से करीब 30 सेंटीमीटर अधिक है. श्रावस्ती में खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती (Video Credit; ETV Bharat) जलस्तर बढ़ने से राप्ती नदी के किनारे स्थित खेतों में पानी भरने लगा है. वहीं नदी की तेज लहरों के चलते तटों पर कटान भी तेज हो गई है. अब बाढ़ का पानी तटवर्ती गांवों की ओर बढ़ने लगा है, जिससे कछार क्षेत्र के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है. जानकारी के अनुसार, रविवार रात राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 128.00 मीटर पहुंच गया था. सोमवार सुबह छह से आठ बजे तक जलस्तर 127.80 मीटर पर स्थिर रहा. इसके बाद नौ से दस बजे के बीच घटकर 127.75 मीटर और 11 से 12 बजे के बीच 127.70 मीटर पहुंच गया. हालांकि शाम पांच बजे जलस्तर दोबारा बढ़कर 128.00 मीटर पहुंच गया और इसके बाद स्थिर रहा. इन गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा