गोरखपुर में 2 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा प्लॉट, राप्ती नगर टाउनशिप को मिला पर्यावरण क्लीयरेंस
टाउनशिप में व्यावसायिक परिसर के अलावा एजुकेशनल और हॉस्पिटल की भी बड़ी सुविधा मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 8:02 PM IST
गोरखपुर : 207 एकड़ में विकसित होने वाली राप्ती नगर टाउनशिप को पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद अब यहां 2272 लोगों को प्लॉट पाने का अवसर मिलेगा. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें 174 एकड़ पर आवासीय सुविधा डेवलप की जाएगी. 33 एकड़ पर वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करने का प्लान है. इसमें 10 प्रकार के खेलों की विशेष सुविधा उपलब्ध होगी. टाउनशिप में व्यावसायिक परिसर के अलावा एजुकेशनल और हॉस्पिटल की भी बड़ी सुविधा मिलेगी.
10 टावर ग्रुप हाउसिंग के भी बनाए जाएंगे. 10 बड़े पार्कों का भी निर्माण इसकी खूबसूरती को बढ़ाएगा. गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि यह अपने आप में बेहद ही शानदार टाउनशिप होगी. क्योंकि किसी भी टाउनशिप को विकसित करने के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण राप्ती नगर टाउनशिप को विकसित करने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा था.
उन्होंने बताया, क्लीयरेंस मिल जाने के बाद अब यहां पर आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू की जाएगी. जिसमें सड़क और नाली- नाले का निर्माण प्रथम चरण में प्रारंभ होगा. योजना में कार्य करने वालों को पहले से चयनित किया जा चुका है. यह योजना गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज नेपाल रोड पर विकसित की जा रही है.
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण की यह योजना 338.50 रुपए की है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है. पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद इससे जुड़े लोगों की उम्मीदों को बल मिला है. उन्होंने कहा कि इसके लिए प्राधिकरण को करीब 31 महीने तक इंतजार करना पड़ा. इसकी स्वीकृति के लिए प्राधिकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुतीकरण देने पड़ी.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 मार्च 2024 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने से इसके निर्माण कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था. उन्होंने कहा कि इस परियोजना में 2272 प्लॉट प्रस्तावित हैं. 1412 आवासीय, 46 व्यावसायिक और 794 बिल्डर प्लॉट शामिल हैं. इसके अलावा दो अस्पताल, दो स्कूल, क्लब और 5 क्लीनिक, चार छात्रावास भी इसमें बनाने की योजना है.
उन्होंने बताया कि सब परियोजना के लिए टर्म्स आफ रेफरेंस की स्वीकृति पहले ही ली जा चुकी थी. रेरा की भी मंजूरी मिलने के बाद प्लॉट की बुकिंग शुरू की गई थी जो अब फिर नए सिरे से आगे बढ़ेगी. करीब 18 एकड़ भूमि के मुद्रीकरण का अधिकार डेवलपर पीकेएच प्रोजेक्ट एलएलपी को मिला है. उन्होंने डेवलपर का आशय स्पष्ट करते हुए कहा कि इस पूरी परियोजना को विकसित करने में सड़क, नाली, नाले, सीवर लाइन, बाउंड्री वॉल, पार्क, बिजली सब डेवलपर के द्वारा किया जाएगा. इसके बदले उसे प्राधिकरण 18 एकड़ भूमि वहीं पर उपलब्ध करा रहा है, जिसमें वह अपनी योजना के अनुसार टाउनशिप या प्लॉट विकसित कर सकेगा.
उन्होंने कहा कि इस परियोजना में सबसे खास बात यह है कि यहां पर बसाई जाने वाली स्पोर्ट्स सिटी वर्ल्ड क्लास की होगी. इसमें तीरंदाजी, निशानेबाजी, स्विमिंग पूल, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस और रनिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. टाउनशिप में आवासीय, व्यावसायिक जरूरत के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है.
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