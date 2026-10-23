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गोरखपुर में 2 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा प्लॉट, राप्ती नगर टाउनशिप को मिला पर्यावरण क्लीयरेंस

राप्ती नगर टाउनशिप को मिला पर्यावरण क्लीयरेंस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : 207 एकड़ में विकसित होने वाली राप्ती नगर टाउनशिप को पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद अब यहां 2272 लोगों को प्लॉट पाने का अवसर मिलेगा. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें 174 एकड़ पर आवासीय सुविधा डेवलप की जाएगी. 33 एकड़ पर वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करने का प्लान है. इसमें 10 प्रकार के खेलों की विशेष सुविधा उपलब्ध होगी. टाउनशिप में व्यावसायिक परिसर के अलावा एजुकेशनल और हॉस्पिटल की भी बड़ी सुविधा मिलेगी.

10 टावर ग्रुप हाउसिंग के भी बनाए जाएंगे. 10 बड़े पार्कों का भी निर्माण इसकी खूबसूरती को बढ़ाएगा. गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि यह अपने आप में बेहद ही शानदार टाउनशिप होगी. क्योंकि किसी भी टाउनशिप को विकसित करने के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण राप्ती नगर टाउनशिप को विकसित करने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा था.

राप्ती नगर टाउनशिप में मिलेगा प्लॉट. (Video Credit; ETV Bharat) उन्होंने बताया, क्लीयरेंस मिल जाने के बाद अब यहां पर आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू की जाएगी. जिसमें सड़क और नाली- नाले का निर्माण प्रथम चरण में प्रारंभ होगा. योजना में कार्य करने वालों को पहले से चयनित किया जा चुका है. यह योजना गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज नेपाल रोड पर विकसित की जा रही है. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण की यह योजना 338.50 रुपए की है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है. पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद इससे जुड़े लोगों की उम्मीदों को बल मिला है. उन्होंने कहा कि इसके लिए प्राधिकरण को करीब 31 महीने तक इंतजार करना पड़ा. इसकी स्वीकृति के लिए प्राधिकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुतीकरण देने पड़ी.