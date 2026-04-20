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कल का 'कूड़े का पहाड़' आज का 'ईको पार्क' : सीएम योगी के विज़न से बदला गोरखपुर के एकला बांध का नज़ारा

गोरखपुर : कूड़े का पहाड़ बना एकला बंधे का किनारा अब राप्ती रिवर व्यू स्पॉट बन चुका है. गंदगी और मलबे ढेर की वजह से पर्यावरण के लिए खतरा मानते हुए एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने 3 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने की कवायद शुरू की थी. इसके बाद गोरखपुर नगर निगम ने एकला बंधे के लिगेसी वेस्ट (पुराना कचरा) का निस्तारण करके यहां सिटी फॉरेस्ट और ईको पार्क विकसित करके इसे खूबसूरत स्पॉट बना दिया है. इससे नगर निगम को एनजीटी को दिए जाने वाले जुर्माने से भी राहत मिल गई है.

जानकारी देते महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव. (Video Credit : ETV Bharat)

परियोजना पर आई 41.50 करोड़ रुपये की लागत : लिगेसी वेस्ट के निस्तारण, ईको पार्क के विकास और फोरलेन सड़क निर्माण पर नगर निगम ने कुल 41.50 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. विशाल कूड़े के ढेर को निस्तारित करने में 9 करोड़ रुपये. ईको पार्क बनाने में 4.50 करोड़ रुपये की लागत आई. फोरलेन सड़क बनाने में 28 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं.

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया है कि राप्ती नदी पर राजघाट पुल के समीप एकला बंधा पर कूड़े का विशाल ढेर पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन गया था. इस लिगेसी वेस्ट में मीथेन गैस उत्सजर्न के कारण कई बार स्वतः आग भी लग जाती थी. दुर्गंध और वायु प्रदूषण आसपास की आबादी के स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ था. दशकों से इकट्ठा कूड़े के निस्तारण के लिए सीएम योगी के मार्गदर्शन में नगर निगम ने एक कार्ययोजना बनाकर काम शुरू किया और अब सुखद परिणाम सामने है.



नगर आयुक्त के अनुसार बायो रेमेडिएशन के माध्यम से नगर निगम ने 2.26 लाख मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट का निस्तारण कराकर 40 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया. इतने बड़े क्षेत्रफल में जमीन कूड़ामुक्त हुई तो इसे सिटी फॉरेस्ट और ईको पार्क के रूप में विकसित किया गया. अब लोग यहां प्राकृतिक एवं स्वच्छ वातावरण में पिकनिक मनाने आ सकेंगे. इसके अलावा नगर निगम ने ईको पार्क के सामने से बाघागाड़ा तक जाने वाले 2.90 किमी लंबे मार्ग पर फोरलेन सड़क बनवा दी है. इस फोरलेन सड़क के डिवाइडर पर ग्रीन बेल्ट भी विकसित किया गया है.

अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा का कहना है कि ​नगर निगम गोरखपुर ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए एकला बांध पर जमा करीब तीन लाख टन लिगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक पद्धति से पूर्ण निस्तारण कर दिया है. कचरा हटने के बाद इस खाली हुई भूमि को 'सिटी फॉरेस्ट' और ईको पार्क के रूप में विकसित किया गया है. एकला बांध अब न केवल शहरवासियों को शुद्ध हवा देगा, बल्कि मनोरंजन का भी बड़ा केंद्र बनेगा. यहां वाकिंग ट्रैक और फुटपाथ बनाए गए हैं. योग और ध्यान के लिए अलग स्थान हैं. बच्चों के लिए सुरक्षित किड्स जोन का विकास किया गया है.