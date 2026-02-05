ETV Bharat / state

अमेठी में रेपिस्ट को सात साल की सजा, आठ साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 हजार का जुर्माना भी लगा

अमेठी : जिला कोर्ट ने आठ साल पुराने अपहरण, दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते सुलतानपुर की विशेष अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. 2018 में दर्ज इस मामले में न्यायालय के फैसले को पीड़िता के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक उपलब्धि माना जा रहा है.

पुलिस अधीक्षक अमेठी अपर्णा रजत कौशिक ने गुरुवार को बताया, सुलतानपुर कोर्ट ने थाना मुसाफिरखाना के एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले आठ साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है. अभियुक्त दीपक कुमार केशरवानी पुत्र छोटेलाल निवासी दंतापुर थाना मिल एरिया जिला रायबरेली को दोषी करार दिया है.

न्यायालय एएसजे-12 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को धारा 366 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी. जिले के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता की तहरीर पर 29 सितम्बर 2018 को थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था.