ETV Bharat / state

आगरा में रेप के दोषी को 25 साल की जेल, 8 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म, छोटी बहन ने दी थी गवाही

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो का फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने 25 साल का कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. करीब 28 माह में फैसला आया है. जिसमें पीड़िता और उसकी बहन की गवाही अहम रही. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनिका चौधरी ने सुनवाई करते हुए सजा सुनाई.

बता दें कि 12 जुलाई 2024 को वादी ने बमरौली कटारा थाना पर तहरीर दी कि उसकी आठ साल की पुत्री गाय के बछड़े को लेने गई थी. उसी दौरान आरोपी सनी ने पीड़िता को सौ रुपए का लालच दिया. उसे अपने साथ ले गया. आरोपी ने मासूम के साथ जबरदस्ती और गलत काम किया. शोर मचाने पर उसका मुंह भी दबा दिया. यह देखकर छोटी बेटी चिल्लाती हुई दौड़ कर घर आई. जिस पर सभी मौके पर पहुंचे. मौके पर बेटी लहूलुहान हालत में पड़ी थी.