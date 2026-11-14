आगरा में रेप के दोषी को 25 साल की जेल, 8 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म, छोटी बहन ने दी थी गवाही
मामला 12 जुलाई 2024 का है. दोषी ने पीड़िता को सौ रुपये का लालच देकर जबरन गलत काम किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 3:29 PM IST
आगरा : बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने 25 साल का कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. करीब 28 माह में फैसला आया है. जिसमें पीड़िता और उसकी बहन की गवाही अहम रही. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनिका चौधरी ने सुनवाई करते हुए सजा सुनाई.
बता दें कि 12 जुलाई 2024 को वादी ने बमरौली कटारा थाना पर तहरीर दी कि उसकी आठ साल की पुत्री गाय के बछड़े को लेने गई थी. उसी दौरान आरोपी सनी ने पीड़िता को सौ रुपए का लालच दिया. उसे अपने साथ ले गया. आरोपी ने मासूम के साथ जबरदस्ती और गलत काम किया. शोर मचाने पर उसका मुंह भी दबा दिया. यह देखकर छोटी बेटी चिल्लाती हुई दौड़ कर घर आई. जिस पर सभी मौके पर पहुंचे. मौके पर बेटी लहूलुहान हालत में पड़ी थी.
आरोपी लोगों को आता देख फरार हो गया था. पीड़ित परिवार बेटी को अस्पताल लेकर गया. जहां पर चिकित्सीय परीक्षण कराकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए गए. एडीजीसी सुभाष गिरि ने बताया कि इस मामले में बमरौली कटारा थाना पुलिस ने आरोपी सनी को 13 जुलाई 24 को गिरफ्तार करके जेल भेजा था. जघन्य अपराध के चलते तभी से आरोपी जेल में बंद है. विवेचक ने आरोपी के खिलाफ 21 अगस्त 24 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. मामले में वादी, पीड़िता, उसकी बहन, मां, विवेचक समेत नौ गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए.
एडीजीसी सुभाष गिरि ने बताया कि इस मामले की सुनवाई और फैसला सुनाते समय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने आरोपी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की. कहा कि हमारे देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एवं मिशन शक्ति के अभियान वृहद स्तर पर चल रहे हैं, किंतु दुख का विषय है कि हम आज भी अपनी अबोध बालिकाओं को लैंगिक हमलों के अपराध से बचाने में पूर्णत: सफल नहीं हो पा रहे हैं. बालिकाओं को पूजा का तो प्रश्न ही नहीं, इसके विपरीत बालिकाओं व नारियों को साधारण व्यक्ति के अधिकार हमारा समाज देने में असमर्थ है. बालिकाएं बाहर तो सुरक्षित हैं ही नहीं, बल्कि घर, मोहल्ले पर भी असुरक्षित हैं.
एडीजीसी सुभाष गिरि ने बताया कि इस मामले में आरोप को साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए. जिसमें पीड़िता, उसकी छोटी बहन की गवाही आरोपी को सजा दिलाने में अहम रही. इसके अलावा वादी, पीड़िता की मां, डॉक्टर, प्रधानाध्यापक, उपनिरीक्षक विवेचक सौरभ सिंह, पुलिसकर्मी कृष्णकांत की भी गवाही रही. मौके पर पुलिस के जुटाए सबूत भी अहम रहे.
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