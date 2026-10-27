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हमीरपुर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, 15 हजार का जुर्माना भी लगा

विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दी सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मामले में प्रभावी पैरवी की गई थी.

जरिया थाना क्षेत्र के पवई गांव निवासी प्रलयांकर उर्फ अक्षय कुमार के खिलाफ चार जनवरी 2023 को मुकदमा अपराध संख्या 06/2023 दर्ज किया गया था. मामले में वादी ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था. इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अभियोग पंजीकृत किया था.