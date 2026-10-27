हमीरपुर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, 15 हजार का जुर्माना भी लगा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सजा सुनाई. मामला चार जनवरी 2023 का है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:00 PM IST
हमीरपुर : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मामले में प्रभावी पैरवी की गई थी.
जरिया थाना क्षेत्र के पवई गांव निवासी प्रलयांकर उर्फ अक्षय कुमार के खिलाफ चार जनवरी 2023 को मुकदमा अपराध संख्या 06/2023 दर्ज किया गया था. मामले में वादी ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था. इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अभियोग पंजीकृत किया था.
पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले को चिह्नित किया गया था. इसके बाद अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों की समयबद्ध गवाही कराई गई. पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करार दिया.
विशेष पॉक्सो न्यायालय, हमीरपुर ने 27 अक्टूबर 2026 को अभियुक्त प्रलयांकर उर्फ अक्षय कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. नाबालिग से संबंधित अपराध के इस मामले में न्यायालय का फैसला आने के बाद पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है.
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया, नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई. न्यायालय में साक्षियों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विजय बहादुर ने की.
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की, जबकि न्यायालय में मामले से संबंधित कार्यवाही के लिए हेड कांस्टेबल विद्यासागर पैरोकार रहे. पुलिस के अनुसार, अभियोजन विभाग के साथ समन्वय और गवाहों की समयबद्ध गवाही सुनिश्चित करने के प्रयासों से मामले में दोषसिद्धि संभव हुई.
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