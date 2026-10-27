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चंडीगढ़ में रैपिडो का लाइसेंस बहाल, कैप्टन्स को मिलेगा कमाने का मौका, यात्रियों की भी बल्ले-बल्ले

चंडीगढ़ में रैपिडो का लाइसेंस बहाल ( Getty images )

चंडीगढ़ : शहर में रैपिडो का एग्रीगेटर लाइसेंस बहाल कर दिया गया है. कंपनी की अपील पर परिवहन सचिव ने यह फैसला सुनाया. रैपिडो के मुताबिक, लाइसेंस बहाल होने के बाद फिलहाल शहर में वैध एग्रीगेटर लाइसेंस रखने वाला उनका एकमात्र प्लेटफॉर्म है. इससे कंपनी की परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी और इससे जुड़े कैप्टन्स के लिए कमाई के अवसर भी बने रहेंगे.

रैपिडो का लाइसेंस बहाल : कंपनी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के आदेश के खिलाफ रैपिडो ने अपील दायर की थी. परिवहन सचिव ने अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर मामले की सुनवाई की. कंपनी का कहना है कि सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद लाइसेंस बहाल करने का फैसला सुनाया गया.