चंडीगढ़ में रैपिडो का लाइसेंस बहाल, कैप्टन्स को मिलेगा कमाने का मौका, यात्रियों की भी बल्ले-बल्ले
चंडीगढ़ में रैपिडो का लाइसेंस बहाल कर दिया गया है जिसके बाद सेवाएं फिर जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है.
Published : October 27, 2026 at 9:09 PM IST
चंडीगढ़ : शहर में रैपिडो का एग्रीगेटर लाइसेंस बहाल कर दिया गया है. कंपनी की अपील पर परिवहन सचिव ने यह फैसला सुनाया. रैपिडो के मुताबिक, लाइसेंस बहाल होने के बाद फिलहाल शहर में वैध एग्रीगेटर लाइसेंस रखने वाला उनका एकमात्र प्लेटफॉर्म है. इससे कंपनी की परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी और इससे जुड़े कैप्टन्स के लिए कमाई के अवसर भी बने रहेंगे.
रैपिडो का लाइसेंस बहाल : कंपनी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के आदेश के खिलाफ रैपिडो ने अपील दायर की थी. परिवहन सचिव ने अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर मामले की सुनवाई की. कंपनी का कहना है कि सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद लाइसेंस बहाल करने का फैसला सुनाया गया.
कैप्टन्स को कमाने का मौका : गौरतलब है कि जून से अगस्त के बीच चंडीगढ़ में काम कर रहे प्रमुख एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के लाइसेंस निलंबित किए गए थे. अब रैपिडो का लाइसेंस बहाल होने से कंपनी अपनी सेवाएं वैध लाइसेंस के तहत जारी रख सकेगी. कंपनी के अनुसार, लाइसेंस बहाली से यात्रियों को सुविधाजनक और किफायती परिवहन विकल्प मिलते रहेंगे. वहीं, प्लेटफॉर्म से जुड़े कैप्टन्स अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकेंगे और आजीविका कमाने के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे.
नियमों के पालन पर रहेगा जोर : रैपिडो के डायरेक्टर-ऑपरेशंस सनिल शाह ने लाइसेंस बहाली के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन का आभार जताया. शाह ने कहा कि कंपनी लागू नियमों का पालन करते हुए यात्रियों को सुलभ और किफायती सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही, कैप्टन्स के लिए कमाई के अवसर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि रैपिडो शहर की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन और संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करता रहेगा.
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