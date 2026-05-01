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सावधान! देश में तेजी से पैर पसार रहा है मधुमेह, किडनी और हार्ट के साथ आंखों पर भी गहरा संकट

इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में डायबिटीज़ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

तेजी से पैर पसार रहा डायबिटीज
तेजी से पैर पसार रहा डायबिटीज (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 2:27 PM IST

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जयपुर : भारत में तेजी से बढ़ते डायबिटीज के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. आंकड़ों के अनुसार देश में डायबिटीज़ के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और देश अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच गया है. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट यह रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है. इसके अनुसार भारत देश की कुल जनसंख्या में लगभग 5% लोग डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं और आने वाले समय में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है.

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक और डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर बीमारी है, डायबिटीज मरीज के अन्य अंगो को काफी नुकसान पहुंचती है जिसमे आंखो से लेकर किडनी, हार्ट आदि शामिल है. खासतौर पर आंखों पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है और समय पर इलाज नहीं मिलने पर मरीज की रोशनी तक जा सकती है.

डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज शर्मा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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डॉ. शर्मा का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में डायबिटीज के इलाज में काफी आधुनिक तकनीक और नई दवाइयों का विकास हुआ है. इससे मरीजों के लिए बीमारी को नियंत्रित करना पहले की तुलना में अधिक आसान हुआ है. डॉक्टरों के अनुसार डायबिटीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- टाइप-1 और टाइप-2

  • टाइप-1 डायबिटीज आमतौर पर कम उम्र में होती है और इसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता. ऐसे मरीजों को जीवनभर इंसुलिन लेना पड़ता है.
  • टाइप-2 डायबिटीज सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारी है. इसमें शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता. यह बीमारी आमतौर पर मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी, असंतुलित खानपान और आनुवांशिक कारणों से होती है.

इंसुलिन थेरेपी : डायबिटीज के इलाज में इंसुलिन थेरेपी एक महत्वपूर्ण विकल्प है. टाइप-1 डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन अनिवार्य होता है, जबकि टाइप-2 डायबिटीज के कई मरीजों को भी बीमारी बढ़ने पर इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है. डॉ. शर्मा का कहना है कि आजकल बाजार में लॉन्ग एक्टिंग और फास्ट एक्टिंग इंसुलिन उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से मरीज अपने ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं. इसके अलावा इंसुलिन पेन और इंसुलिन पंप जैसी आधुनिक तकनीकें भी मरीजों के लिए उपचार को आसान बना रही हैं.

डायबिटीज नहीं हो रही कंट्रोल
डायबिटीज नहीं हो रही कंट्रोल (फोटो ईटीवी भारत GFX)

नई दवाइयों से मिल रही राहत : एलोपैथी में डायबिटीज के इलाज के लिए कई नई दवाइयां भी उपलब्ध हुई हैं. इन दवाइयों से केवल ब्लड शुगर कम करना ही नहीं बल्कि हृदय, किडनी और अन्य अंगों को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है ,डॉक्टर मरीज की उम्र, जीवनशैली और शुगर के स्तर को देखते हुए दवा तय करते हैं. सही दवा, नियमित जांच और संतुलित जीवनशैली अपनाकर डायबिटीज को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

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कारणों को पहचानिए...
कारणों को पहचानिए... (फोटो ईटीवी भारत GFX)

बीमारी को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल : डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि जब तक बीमारी को लेकर अवेयरनेस नहीं होगी तब तक डायबिटीज जैसी बीमारी को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है. डॉक्टर शर्मा का यह भी कहना है कि पुरानी धारणा है कि डायबिटीज की दवाइयां शरीर को नुकसान करती है जिसके चलते भी डायबिटीज से पीड़ित मरीज इलाज नहीं लेते है जबकि समय रहते यदि डायबिटीज का इलाज नहीं लिया जाए तो वह शरीर के अन्य अंगों को जल्द ही नुक़सान पहुंचा देगी.

जांच से पता लगाना आसान : डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि HB1C टेस्ट डायबिटीज से जुड़ा होता है, जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहा जाता है. यह रक्त परीक्षण से जुड़ा होता है और इस टेस्ट से पता लगता है की पिछले 2-3 महीनों में आपके रक्त में शर्करा का स्तर कितना रहा है ,यह टेस्ट डायबिटीज के निदान और प्रबंधन में मदद करता है.

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लक्ष्णों को पहचानिए...
लक्ष्णों को पहचानिए... (फोटो ईटीवी भारत GFX)

सांस की बीमारियों का खतरा : आम तौर पर देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसे हृदय रोग का ख़तरा काफी हद तक बढ़ जाता है लेकिन डायबिटीज के कारण सांस की बीमारियों का खतरा भी काफ़ी हद तक बना रहता है. डायबिटीज बीमारी फेफड़ों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालती है. डायबिटीज़ के कारण शरीर की इम्यूनिटी काफी हद तक कम हो जाती है जिसके कारण फेफड़ों में इंफेक्शन का ख़तरा काफी हद तक बढ़ जाता है. डायबिटीज शरीर के रक्त वाहिकाओं और नसों को प्रभावित करती है. यही प्रभाव फेफड़ों तक भी पहुंचता है. जब फेफड़ों की रक्त वाहिकाएं कमजोर होती हैं, तो उनकी ऑक्सीजन भरने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्षमता प्रभावित हो जाती है. जिसके कारण मरीजों में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं.

गांवों में तेजी से बढ़ रही डायबिटीज : एक समय था जब डायबिटीज को केवल शहरों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब यह तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रही है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गांवों में बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतें इसके पीछे बड़ा कारण हैं. पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक शारीरिक श्रम करते थे और प्राकृतिक भोजन लेते थे, लेकिन अब वहां भी जीवनशैली में तेजी से बदलाव आया है. ग्रामीण इलाकों में पैकेट बंद खाद्य पदार्थों और प्रोसेस्ड फूड का उपयोग बढ़ने लगा है. इसके साथ ही मीठे पेय पदार्थों और अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन भी बढ़ रहा है.

इन बातों का रखें ख्याल
इन बातों का रखें ख्याल (फोटो ईटीवी भारत GFX)

फास्ट फूड का बढ़ता चलन : गांवों और छोटे कस्बों में फास्ट फूड का चलन तेजी से बढ़ा है. पिज्जा, बर्गर, फ्राइड फूड और मीठे पेय पदार्थ युवाओं और बच्चों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं. इन खाद्य पदार्थों में अधिक कैलोरी, शुगर और फैट होता है, जो डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है. डायबिटीज से बचाव के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और जागरूकता बेहद जरूरी है. यदि समय रहते बीमारी की पहचान कर ली जाए और सही इलाज शुरू कर दिया जाए, तो डायबिटीज के गंभीर दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है.

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