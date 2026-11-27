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यूपी में पुलिस अफसरों के धड़ाधड़ ट्रांसफर; 28 IPS को नई तैनाती, मोहित अग्रवाल प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर, देखिए लिस्ट

आईपीएस मोहित अग्रवाल, सतपाल अंतील और गौरव ग्रोवर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है. शासन की ओर से जारी तबादला सूची में 28 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं. इसमें पुलिस कमिश्नर, एडीजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं, जबकि पुलिस कमिश्नरेट में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है.

देखिए तबादला लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat) तबादला सूची के अनुसार वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है. एडीजी बरेली जोन रहे रघुवीर शर्मा को एडीजी लखनऊ जोन बनाया गया है, जबकि एडीजी लखनऊ जोन रहे प्रवीण कुमार को एडीजी बरेली जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.