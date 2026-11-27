यूपी में पुलिस अफसरों के धड़ाधड़ ट्रांसफर; 28 IPS को नई तैनाती, मोहित अग्रवाल प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर, देखिए लिस्ट
प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना बनाया गया, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त भी बदले
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:28 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है. शासन की ओर से जारी तबादला सूची में 28 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं. इसमें पुलिस कमिश्नर, एडीजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं, जबकि पुलिस कमिश्नरेट में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है.
तबादला सूची के अनुसार वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है. एडीजी बरेली जोन रहे रघुवीर शर्मा को एडीजी लखनऊ जोन बनाया गया है, जबकि एडीजी लखनऊ जोन रहे प्रवीण कुमार को एडीजी बरेली जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इसके अलावा लक्ष्मी सिंह को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर से पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद बनाया गया है. जे. रविंदर गौड़ को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद से पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर भेजा गया है. लखनऊ परिक्षेत्र के आईजी किरण एस को पुलिस कमिश्नर वाराणसी बनाया गया है. वहीं, प्रभाकर चौधरी को अलीगढ़ परिक्षेत्र से लखनऊ परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया है.
अभिषेक सिंह को सहारनपुर परिक्षेत्र से आगरा परिक्षेत्र और शैलेश कुमार पांडेय को आगरा से अलीगढ़ परिक्षेत्र भेजा गया है. आशीष तिवारी को तकनीकी सेवाओं से सहारनपुर परिक्षेत्र में तैनाती दी गई है. अयोध्या के एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद का नया एसएसपी बनाया गया है, जबकि मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल को अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इसके साथ ही आकाश तोमर को पुलिस अधीक्षक डॉ. बीआर आंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, अमित कुमार को एसपी ईओडब्ल्यू लखनऊ और डॉ. अनिल कुमार पांडेय को एसपी कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं लखनऊ बनाया गया है. त्रिभुवन सिंह को एसपी जीआरपी मुख्यालय लखनऊ और राजेश कुमार श्रीवास्तव को एसपी अभिसूचना मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है.
सुशील कुमार शुक्ला को एसपी पीटीएस गोरखपुर, अजीत कुमार सिन्हा को एसपी यूपी पावर कॉरपोरेशन लखनऊ और दिनेश त्रिपाठी को डीसीपी प्रयागराज बनाया गया है. कुलदीप सिंह गुनावत को प्रयागराज से कानपुर नगर का डीसीपी बनाया गया है. वहीं, सूची में तीन अधिकारियों के पहले किए गए स्थानांतरणों को निरस्त किया गया है.
यह भी पढ़ें: यूपी के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल; 144 DSP-ACP के तबादले, लिस्ट में इनके नाम