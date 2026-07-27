ETV Bharat / state

कैफे के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग: युवक के पैर में लगी गोली

कैसरबाग के डायना कैफे में हुए विवाद में बीच-बचाव करने पर रतन स्क्वायर के पास दबंगों ने स्कूटी सवार युवकों पर फायरिंग कर दी.

कैफे के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग
कैफे के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: कैसरबाग के डायना कैफे में हुए विवाद में बीच-बचाव करने पर रतन स्क्वायर के पास दबंगों ने स्कूटी सवार युवकों पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से अनस नाम का युवक घायल हो गया, जिसका केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है. वादी हर्षित सोनकर की तहरीर पर कैसरबाग पुलिस ने सिराज और रिजवान समेत अन्य के खिलाफ बीएनएस व एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगा दी हैं.

डायना कैफे से शुरू हुआ विवाद: ​पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, वजीरगंज के पीर जलील खटिकाना निवासी वादी हर्षित सोनकर देर रात अपने दोस्तों के साथ कैसरबाग स्थित डायना कैफे गया हुआ था. वहां कैफे मालिक से कुछ अज्ञात दबंगों का विवाद हो रहा था. मामला बिगड़ता देख हर्षित ने आगे बढ़कर बीच-बचाव करा दिया. आरोप है कि इसी बात से आगबबूला होकर दबंगों ने हर्षित को देख लेने की धमकी दी.

​कैफे से निकलने के बाद हर्षित अपने दोस्तों के साथ स्कूटी से घर की ओर लौट रहा था। तभी रतन स्क्वायर के पास पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने उन्हें रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते आरोपी सिराज और रिजवान ने हर्षित को लक्ष्य बनाकर फायरिंग कर दी.

​इस दौरान हर्षित के साथ मौजूद उसका दोस्त अनस गोली की चपेट में आ गया। गोली अनस के बाएं पैर में जा लगी, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

केजीएमयू ​ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, हालत खतरे से बाहर: ​घटना के बाद अफरातफरी के बीच घायल अनस को तत्काल इलाज के लिए केजीएमयू मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, अनस का इलाज जारी है और उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर व खतरे से बाहर बताई जा रही है.

डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया मामले की गंभीरता को देखते हुए कैसरबाग पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. ​कैसरबाग पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी सिराज, रिजवान और उनके सहयोगियों की धरपकड़ के लिए कई पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं. संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

​राजधानी लखनऊ के थाना कैसरबाग क्षेत्र अंतर्गत देर रात दबंगों के बेखौफ हौसलों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे डाली. कैफे में हुए विवाद में बीच-बचाव करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। मनबढ़ दबंगों ने बीच सड़क स्कूटी सवार युवकों को रोककर गाली-गलौज की और जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में ईसाई धर्म परिवर्तन मामला; कन्याकुमारी से फंडिंग, गांवों में रात में होती थीं गुप्त बैठकें

यह भी पढ़ें: यूपी SI भर्ती परीक्षा को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वाला गिरफ्तार, मुकदमे की जानकारी लेने हरियाणा से लखनऊ आया था

TAGGED:

LUCKNOW FIRING NEWS
FIRING LUCKNOW
LUCKNOW NEWS
CRIME NEWS
FIRING IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.