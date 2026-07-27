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कैफे के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग: युवक के पैर में लगी गोली

लखनऊ: कैसरबाग के डायना कैफे में हुए विवाद में बीच-बचाव करने पर रतन स्क्वायर के पास दबंगों ने स्कूटी सवार युवकों पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से अनस नाम का युवक घायल हो गया, जिसका केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है. वादी हर्षित सोनकर की तहरीर पर कैसरबाग पुलिस ने सिराज और रिजवान समेत अन्य के खिलाफ बीएनएस व एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगा दी हैं.

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​डायना कैफे से शुरू हुआ विवाद: ​पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, वजीरगंज के पीर जलील खटिकाना निवासी वादी हर्षित सोनकर देर रात अपने दोस्तों के साथ कैसरबाग स्थित डायना कैफे गया हुआ था. वहां कैफे मालिक से कुछ अज्ञात दबंगों का विवाद हो रहा था. मामला बिगड़ता देख हर्षित ने आगे बढ़कर बीच-बचाव करा दिया. आरोप है कि इसी बात से आगबबूला होकर दबंगों ने हर्षित को देख लेने की धमकी दी.

​कैफे से निकलने के बाद हर्षित अपने दोस्तों के साथ स्कूटी से घर की ओर लौट रहा था। तभी रतन स्क्वायर के पास पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने उन्हें रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते आरोपी सिराज और रिजवान ने हर्षित को लक्ष्य बनाकर फायरिंग कर दी.

​इस दौरान हर्षित के साथ मौजूद उसका दोस्त अनस गोली की चपेट में आ गया। गोली अनस के बाएं पैर में जा लगी, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

