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यमुनानगर में टायर शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पोस्टर चिपकाकर दी गई धमकी

हरियाणा के यमुनानगर में टायर शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और पोस्टर चिपकाकर धमकी दी गई है.

Rapid fire shooting at a tyre showroom in Yamunanagar threat issued via posters
यमुनानगर में टायर शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 12, 2026 at 7:09 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 7:30 PM IST

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यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में बदमाशों ने एक टायर शोरूम पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की. मामला रामपुरा कॉलोनी स्थित सभरवाल टायर शोरूम का है, जहां अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की. इतना ही नहीं, शोरूम के बाहर एक धमकी भरा पोस्टर भी चिपकाया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है

टायर शोरूम में फायरिंग : यमुनानगर की रामपुरा कॉलोनी स्थित सभरवाल टायर शोरूम में उस समय सनसनी फैल गई, जब देर रात अज्ञात बदमाशों ने शोरूम को निशाना बनाते हुए तीन से चार राउंड फायरिंग कर दी. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. शोरूम के बाहर कॉपी के पन्ने पर लिखा एक धमकी भरा संदेश भी चिपकाया गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की कई टीमें और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने शुरू किए.

यमुनानगर में टायर शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग (ETV Bharat)

मामला दर्ज कर जांच शुरू : रामपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. फिलहाल शोरूम संचालक से शिकायत ली गई है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. आखिर फायरिंग के पीछे किसका हाथ है और धमकी देने का मकसद क्या था, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.

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Last Updated : July 12, 2026 at 7:30 PM IST

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