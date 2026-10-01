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कानपुर में 'नाइट चेकिंग ऑपरेशन', 5 हुक्का बार सील; 265 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी से हड़कंप

कानपुर में 'मेगा नाइट चेकिंग ऑपरेशन'. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: हाईकोर्ट ने यूपी में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब इसे लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है. कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के चारों जोन में एक साथ अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी की और 5 हुक्का बार को सील कर दिया गया. छापेमारी के दौरान 25 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के निर्देश पर चलाए गए 'मेगा नाइट चेकिंग ऑपरेशन' के तहत पुलिस की दर्जनों टीमों ने एक ही रात में 265 होटल, रेस्टोरेंट, लाउंज और कैफे का चप्पा-चप्पा खंगाल डाला. इस दौरान अवैध रूप से संचालित हो रहे बड़े हुक्का बार को सील किया गया. मौके से 11वीं कक्षा के छात्र समेत 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है. कानपुर में पुलिस की छापेमारी. (Video Credit: ETV Bharat) कानपुर शहर के पूर्वी, पश्चिमी, सेंट्रल और दक्षिणी चारों जोन में बुधवार रात अचानक हुई इस व्यापक छापेमारी से कैफे और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया. पुलिस टीमों ने पूर्वी जोन में 65, पश्चिमी जोन में 66, सेंट्रल जोन में 55 और दक्षिण जोन में 79 संदिग्ध स्थानों पर एक साथ दबिश दी. कार्रवाई के दौरान केवल नशे के सामान की ही जांच नहीं की गई, बल्कि प्रतिष्ठानों के अग्निशमन सुरक्षा उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की भी कड़ाई से जांच की गई.