कानपुर में 'नाइट चेकिंग ऑपरेशन', 5 हुक्का बार सील; 265 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी से हड़कंप
प्रतिष्ठानों के अग्निशमन सुरक्षा उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की भी जांच हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 10:51 AM IST
कानपुर: हाईकोर्ट ने यूपी में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब इसे लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है. कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के चारों जोन में एक साथ अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी की और 5 हुक्का बार को सील कर दिया गया. छापेमारी के दौरान 25 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.
पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के निर्देश पर चलाए गए 'मेगा नाइट चेकिंग ऑपरेशन' के तहत पुलिस की दर्जनों टीमों ने एक ही रात में 265 होटल, रेस्टोरेंट, लाउंज और कैफे का चप्पा-चप्पा खंगाल डाला. इस दौरान अवैध रूप से संचालित हो रहे बड़े हुक्का बार को सील किया गया. मौके से 11वीं कक्षा के छात्र समेत 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है.
कानपुर शहर के पूर्वी, पश्चिमी, सेंट्रल और दक्षिणी चारों जोन में बुधवार रात अचानक हुई इस व्यापक छापेमारी से कैफे और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया. पुलिस टीमों ने पूर्वी जोन में 65, पश्चिमी जोन में 66, सेंट्रल जोन में 55 और दक्षिण जोन में 79 संदिग्ध स्थानों पर एक साथ दबिश दी.
कार्रवाई के दौरान केवल नशे के सामान की ही जांच नहीं की गई, बल्कि प्रतिष्ठानों के अग्निशमन सुरक्षा उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की भी कड़ाई से जांच की गई.
11वीं का छात्र चला रहा था हुक्का बार: छापेमारी के दौरान चकेरी, हनुमंत विहार, कोहना, स्वरूप नगर और पनकी क्षेत्र के पांच नामी कैफे में नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध हुक्का बार चलाए जाने का खुलासा हुआ. सबसे चौंकाने वाला मामला चकेरी के मंगला विहार स्थित 'द सोशल लाइफ कैफे' में सामने आया, जहां महज 11वीं कक्षा का एक छात्र हुक्का बार का संचालन करता हुआ पकड़ा गया.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि मौके से भारी मात्रा में हुक्का, प्रतिबंधित फ्लेवर, चिलम और अन्य सामग्री जब्त की गई है. इस मामले में कुल 25 लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया, जबकि 5 कैफे संचालकों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई किसी एक दिन की चेकिंग तक सीमित नहीं रहेगी. शहर के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले कैफे और रेस्टोरेंट पुलिस की विशेष रडार पर हैं.
पुलिस ने शहर के सभी होटल व कैफे संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि बिना वैध लाइसेंस और नियमों के उल्लंघन पर अगर कोई भी प्रतिष्ठान पाया गया, तो उसे तत्काल प्रभाव से सील कर संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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