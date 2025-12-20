ETV Bharat / state

Yearender 2025: इस साल योगी सरकार ने बनाए कई रिकॉर्ड्स; इतिहास का सबसे बड़ा बजट, पीछे छूटे कुछ सवाल

इस साल योगी सरकार ने बनाए कई रिकॉर्ड्स. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: साल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार 'विकास का स्वर्णिम वर्ष' कह रही है. वहीं, आम जनता इसे 'उम्मीद और संघर्ष का वर्ष' मान रही है. प्रदेश की योगी सरकार ने इस साल कई मोर्चों पर ऊंची छलांग लगाई है. वहीं, कई क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां सरकार वह हासिल नहीं कर पाई, जो उम्मीद रही. आइए जानते हैं, इस साल योगी सरकार ने क्या उपलब्धि पाई और कहां अभी मेहनत करनी है. अर्थव्यवस्था ने लगाई रिकॉर्ड छलांग: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं, कि इस साल जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 32 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंची. इसकी खास बात यह है, कि बिना कोई नया टैक्स लगाए यह उपलब्धि हासिल हुई है. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में भी 683 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम राशि आई है. यूपी अब देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है. प्रदेश ने एथेनॉल उत्पादन ने नया कीर्तिमान बनाया है. इस वर्ष 141.8 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) सेक्टर ने दो करोड़ से अधिक नई नौकरियां पैदा की हैं. सरकारी आंकड़े बताते हैं, कि बेरोजगारी दर 19 फीसदी से घटकर सिर्फ 2.4 फीसदी रह गई है. हालांकि, विपक्ष इन आंकड़ों पर सवाल उठाता रहता है. रिकॉर्ड बजट, रिकॉर्ड खर्च: वर्ष 2025-26 का बजट 8 लाख करोड़ रुपए का बना है, जो प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है. 6 नए एक्सप्रेसवे, दर्जनों फ्लाईओवर, हवाई अड्डों का विस्तार और ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया गया. बिजली उत्पादन में भी इजाफा हुआ है. अब प्रदेश बिजली सरप्लस राज्य बन चुका है. उपलब्धियों से भरा रहा यह साल. (Photo Credit: ETV Bharat) पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर: कानून-व्यवस्था पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है. 62 हजार सिपाहियों की भर्ती की गई. अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है. माफिया, गुंडे और भू-माफिया पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है. महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गईं. पुलिस के आधुनिकीकरण पर भी प्रदेश सरकार का जोर है. शिक्षा और स्वास्थ्य में नया रिकॉर्ड: प्रदेश में पहली बार 1 लाख से ज्यादा नई शिक्षक भर्तियां पूरी हुईं. 70 हजार प्राथमिक और 30 हजार से अधिक माध्यमिक शिक्षक नियुक्त हुए. 5 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज अमेठी, बुलंदशहर, ललितपुर, पीलीभीत और औरैया में शुरू हुए. अब कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 75 के पार हो गई है. हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज का सपना लगभग पूरा हुआ. आयुष्मान भारत के तहत 6 करोड़ से ज्यादा गोल्डन कार्ड बन चुके हैं. निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा बढ़ी है. किसान कल्याण में आगे: बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेई बताते हैं, कि गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान करने का रिकॉर्ड बना है. 95% से अधिक पेमेंट किसानों को पेराई सत्र में ही किया गया.