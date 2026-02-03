ETV Bharat / state

डेवलपमेंट की राह पर यूपी का यह शहर; एक साल के अंदर बदल जाएगी तस्वीर

मेरठ: दिल्ली एनसीआर के नजदीक यूपी का मेरठ शहर बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है. सीएम ग्रीड योजना के तहत शहर के कायाकल्प का प्रयास हो रहा है. स्मार्ट लाइट, मॉर्डन सड़कें, महिलाओं की सुविधा के लिए पेनिक बटन जैसे फीचर्स से लेकर और भी अत्याधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न यह शहर होने जा रहा है. इसी को लेकर मेरठ के नगर आयुक्त ने बताई पूरी प्लानिंग इस शहर को स्मार्ट शहर बनाने की. उम्मीद है कि एक साल के अंदर शहर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी.

डेवलपमेंट की राह पर यूपी का यह शहर. (Video Credit; ETV Bharat)

ये काम पूरे होने को: मेरठ को संभावनाओं के शहर के तौर पर देखा जा रहा है. देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन नमो भारत मेरठ की दहलीज तक पहले ही पहुंच चुकी है. वहीं शहर के मोदीपुरम तक लगातार इसका ट्रायल हो रहा है. मेरठ मेट्रो भी इस साल दौड़ने लगेगी, ये भी लगभग तय है. प्रदेश की पहले इंटीग्रेटेड टाउनशिप मेरठ में बसाई जा रही है, इसके लिए वृहद स्तर पर कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है. प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का काम भी लगभग समापन की ओर है. उसके साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेसवे के नजदीक में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए कवायदें हो रही हैं, जिसमें देश की ही नहीं, बाहर की भी तमाम कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही हैं.

प्रयागराज की तर्ज पर विकास: हालांकि, मेरठ कैंटोनमेंट एरिया जरूर देश में कभी स्वच्छता और सुंदरता के मामले में नंबर वन रह चुका है. लेकिन, सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कई सीनियर लीडर भी इस शहर को स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए शहरों में शामिल नहीं करा पाए. उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के समापन के बाद जब मेरठ आए थे, तो उन्होंने बीते साल स्पष्ट तौर पर संकेत दिए थे कि प्रयागराज की तर्ज पर मेरठ का विकास होगा. उसके बाद से यहां विकास की रफ्तार भी बढ़ी है. यहां सीएम ग्रीड योजना के तहत शहर के कायाकल्प को कवायदें हो रही हैं.

तीन फेज में काम: नगर आयुक्त सौरभ गंगवार बताते हैं कि अभी कुल तीन फेज सीएम ग्रीड योजना में आए हैं. फेज वन में तेजगढ़ी से गांधी आश्रम तक की लगभग 2 किलोमीटर की रोड है, जिस पर 60 प्रतिशत कार्य हो चुका है. इसी प्रकार ग्रीड फेज-2 में शहर की अन्य 7 सड़कें शामिल की गई हैं, जिनमें शारदा रोड़, ट्रांसपोर्ट नगर रोड, बच्चा पार्क से कमिश्नरी चौराहे तक, साकेत चौराहे से सर्किट हाउस तक की सड़क है.