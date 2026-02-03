ETV Bharat / state

डेवलपमेंट की राह पर यूपी का यह शहर; एक साल के अंदर बदल जाएगी तस्वीर

एनसीआर के नजदीक इस शहर में इस साल दौड़ने लगेगी मेट्रो, सड़कों का कायाकल्प.

डेवलपमेंट की राह पर यूपी का यह शहर.
डेवलपमेंट की राह पर यूपी का यह शहर. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 7:17 AM IST

मेरठ: दिल्ली एनसीआर के नजदीक यूपी का मेरठ शहर बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है. सीएम ग्रीड योजना के तहत शहर के कायाकल्प का प्रयास हो रहा है. स्मार्ट लाइट, मॉर्डन सड़कें, महिलाओं की सुविधा के लिए पेनिक बटन जैसे फीचर्स से लेकर और भी अत्याधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न यह शहर होने जा रहा है. इसी को लेकर मेरठ के नगर आयुक्त ने बताई पूरी प्लानिंग इस शहर को स्मार्ट शहर बनाने की. उम्मीद है कि एक साल के अंदर शहर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी.

डेवलपमेंट की राह पर यूपी का यह शहर. (Video Credit; ETV Bharat)

ये काम पूरे होने को: मेरठ को संभावनाओं के शहर के तौर पर देखा जा रहा है. देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन नमो भारत मेरठ की दहलीज तक पहले ही पहुंच चुकी है. वहीं शहर के मोदीपुरम तक लगातार इसका ट्रायल हो रहा है. मेरठ मेट्रो भी इस साल दौड़ने लगेगी, ये भी लगभग तय है. प्रदेश की पहले इंटीग्रेटेड टाउनशिप मेरठ में बसाई जा रही है, इसके लिए वृहद स्तर पर कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है. प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का काम भी लगभग समापन की ओर है. उसके साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेसवे के नजदीक में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए कवायदें हो रही हैं, जिसमें देश की ही नहीं, बाहर की भी तमाम कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही हैं.

प्रयागराज की तर्ज पर विकास: हालांकि, मेरठ कैंटोनमेंट एरिया जरूर देश में कभी स्वच्छता और सुंदरता के मामले में नंबर वन रह चुका है. लेकिन, सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कई सीनियर लीडर भी इस शहर को स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए शहरों में शामिल नहीं करा पाए. उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के समापन के बाद जब मेरठ आए थे, तो उन्होंने बीते साल स्पष्ट तौर पर संकेत दिए थे कि प्रयागराज की तर्ज पर मेरठ का विकास होगा. उसके बाद से यहां विकास की रफ्तार भी बढ़ी है. यहां सीएम ग्रीड योजना के तहत शहर के कायाकल्प को कवायदें हो रही हैं.

तीन फेज में काम: नगर आयुक्त सौरभ गंगवार बताते हैं कि अभी कुल तीन फेज सीएम ग्रीड योजना में आए हैं. फेज वन में तेजगढ़ी से गांधी आश्रम तक की लगभग 2 किलोमीटर की रोड है, जिस पर 60 प्रतिशत कार्य हो चुका है. इसी प्रकार ग्रीड फेज-2 में शहर की अन्य 7 सड़कें शामिल की गई हैं, जिनमें शारदा रोड़, ट्रांसपोर्ट नगर रोड, बच्चा पार्क से कमिश्नरी चौराहे तक, साकेत चौराहे से सर्किट हाउस तक की सड़क है.

कहां से कहां तक कायाकल्प: नगर आयुक्त सौरभ गंगवार बताते हैं कि फेज -3 में चार सड़कें और आई हैं, जिनमें जेल चुंगी से तेज गढ़ी, गांधी आश्रम से बच्चा पार्क तक, बच्चा पार्क से बेगमपुल चौराहा तक और चौथी रोड़ कंकरखेड़ा क्षेत्र है. मेरठ का जो एंट्री रोड के तौर पर मुख्य मार्ग है, जैसे गढ़ रोड, हापुड़ रोड, दिल्ली रोड, इन सभी मुख्य मार्गों को tack-up कर लिया है. इनके अलावा जो बची हैं, उनको इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान में, कुछ को PWD, कुछ सड़कों को मेरठ विकास प्राधिकरण शामिल कर रहा है. इसी वर्ष में इन सभी सड़कों का कायाकल्प होने जा रहा है. बाकी जो ऐसी सड़क बचेंगी तो उन्हें अगली कार्ययोजना में मंजूरी दिलाई जाएगी.

ये काम हैं होने: बताया कि, सीएम ग्रीड के फीचर्स में modern roads विकसित की जानी हैं. जितने भी बिजली के तार, बिजली के खंभे आदि हैं, उनको बहुत ही सुनियोजित तरीके से विकसित सैटल करना है. इन सड़कों के नजदीक के बिजली के तार इत्यादि सभी भूमिगत किए जाने हैं. ऐसे ही इन चिन्हित सड़कों के बीच में अगर पानी की पाइपलाइन है या सीवर लाइन है तो उन्हें किनारे लाया जाएगा. house hold drain को भी साइड में शिफ्ट किया जाएगा. सड़कों के किनारे फुटपाथ दिया जाएगा, बीच-बीच में पार्किंग दी जाएगी.

सुविधाएं मिलेंगी: इसके साथ ही डिवाइडर हरे भरे रहेंगे, मॉर्डन स्मार्ट लाइट रहेंगी. साथ ही साथ जो लाइट्स होंगी, वे एडवांस रहेंगी. ये सभी लाइट्स दिन में खुद बंद होंगी और शाम होते ही खुद जल उठेंगी. किसी महिला को या किसी को अगर कोई समस्या होती है, तो उनकी सुविधा को देखते हुए पेनिक बटन जैसे फीचर्स आदि भी लगेंगे. वहीं दिव्यांगजनों की सुविधा को देखते हुए टाइल्स भी लगाई जानी हैं.

इन चिन्हित सड़कों के किनारे पर बीच-बीच में कुछ खाली जगह भी दी जाएगी. जहां पर पार्किंग के इंतजाम समेत टॉयलेटस भी रहेंगे. कोशिश यह है कि जितने भी फेस 3 तक की सड़कें हैं, उन्हें हर हाल में 2026 में ही पूर्ण कर लिया जाए.

