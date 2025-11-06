लखनऊ में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ एक्शन; LDA ने बुलडोजर से कराया ध्वस्त, कई जगहों पर अवैध निर्माण सील
चौक, ठाकुरगंज व दुबग्गा में बहुमंजिला कॉम्पलेक्स पर कार्रवाई, बिना नक्शा पास कराए हो रही थी प्लाटिंग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 8:57 PM IST
लखनऊ : एलडीए की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया. गोमती नगर विस्तार में रोक के बावजूद बन रहे होटल, कॉम्पलेक्स, गोदाम समेत 11 अवैध निर्माणों को सील किया गया. इसी तरह चौक, ठाकुरगंज व दुबग्गा क्षेत्र में बहुमंजिला कॉम्पलेक्स समेत 03 अवैध निर्माण सील किए गए. अन्य जगहों पर भी ऐसी ही कार्रवाई हुई.
नैमिष नगर योजना के ग्राम-पलहरी में लगभग 50 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 4 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया. जबकि, मोहनलालगंज व काकोरी में अभियान चलाकर 14 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया.
प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-1, 5, 6, एवं 7 में सुनील, मयंक गुप्ता, अभय सिंह, हितेश खन्ना, अर्पणा दूबे, अर्चना पाण्डेय, सियाराम जायसवाल, तौसीफ अहमद, जितेन्द्र शुक्ला, सुनीता सिंह, उदय प्रताप सिंह व अन्य द्वारा अवैध रूप से होटल, कॉम्पलेक्स, गोदाम आदि बहुमंजिला भवनों का निर्माण कराया जा रहा था. 120 वर्गमीटर से लेकर 800 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंडों पर किए जा रहे इन 11 अवैध निर्माणों को अभियान चलाकर सील किया गया.
चौक, ठाकुरगंज व दुबग्गा में भी कार्रवाई : प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि इमरान अली व अन्य द्वारा ठाकुरगंज के न्यू हैदरगंज में 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था. वहीं, मंजीत व अन्य द्वारा चौक में राजा बाजार चौराहे के पास भवन संख्या-228/83 पर लगभग 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्माण कार्य कराया जा रहा था.
इसी तरह मनोहर लाल व अन्य द्वारा दुबग्गा में जेहटा रोड स्थित पलक सिटी में 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवनों का निर्माण कराया जा रहा था. एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे इन तीनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया.
नैमिष नगर में 50 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त : प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि सैरपुर थानाक्षेत्र के ग्राम-पलहरी में पवन शुक्ला, अमोल यादव, आशू मौरी व अन्य द्वारा 04 अलग-अलग स्थानों पर लगभग 50 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी. एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही इन चारों अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया.
प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि यशवंत, राजेश, नवाब, चंद्रबली, रियाज व अन्य द्वारा काकोरी में लगभग 21 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 10 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया. ये सभी कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की सख्ती के बाद की गई.
