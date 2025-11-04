ETV Bharat / state

लखनऊ में अवैध बसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन; UP के अलावा बिहार-झारखंड के भी वाहन पकड़े गए, लगा तगड़ा जुर्माना

लखनऊ : अवैध बसों के खिलाफ मंगलवार को ताबड़तोड़ एक्शन हुए. UP के अलावा बिहार-झारखंड के भी वाहन पकड़े गए. ऐसे 11 वाहनों पर तगड़ा जुर्माना लगाया गया. इनमें 6 वाहनों को बंद कर दिया गया. जबकि 5 का चालान कर दिया गया. लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के जीरो प्वाइंट और लखनऊ-कानपुर रोड पर किसान पथ की सर्विस लेन के पास दो विभागों ने मिलकर यह कार्रवाई की.

राज्य कर विभाग के सचल दल के अधिकारियों और परिवहन विभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने यात्रीकर अफसरों के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया. बसों पर 10 हजार रुपये से लेकर 80 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका गया.

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई पर जोर : राज्य कर विभाग लखनऊ के सचल दल के अधिकारियों को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों दो दिन का प्रशिक्षण दिया था. इसका मुख्य मकसद राज्य कर विभाग के सचल दलों की तरफ से प्रवर्तन कार्रवाई के समय जिन वाहनों में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में सूचना परिवहन विभाग को कार्रवाई के लिए भेजी जाए.

सप्ताह में दो दिन चलेगा चेकिंग अभियान : निर्णय लिया गया था कि सप्ताह में दो दिन विशेष चेकिंग अभियान दोनों विभागों के प्रवर्तन दस्ते मिलकर चलाएं. मंगलवार को दोनों विभाग के चेकिंग अधिकारी एक साथ अभियान चलाने सड़क पर उतरे. इस दौरान अवैध तरीके से माल ले जाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई हुई. जुर्माना इतना लगा कि वाहन स्वामियों ने सोचा भी नहीं होगा.