लखनऊ में अवैध बसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन; UP के अलावा बिहार-झारखंड के भी वाहन पकड़े गए, लगा तगड़ा जुर्माना

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के जीरो प्वाइंट और लखनऊ-कानपुर रोड पर किसान पथ के पास चेकिंग अभियान.

लखनऊ में कई वाहन पकड़े गए.
लखनऊ में कई वाहन पकड़े गए. (Photo Credit; RTO Lucknow)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 7:16 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : अवैध बसों के खिलाफ मंगलवार को ताबड़तोड़ एक्शन हुए. UP के अलावा बिहार-झारखंड के भी वाहन पकड़े गए. ऐसे 11 वाहनों पर तगड़ा जुर्माना लगाया गया. इनमें 6 वाहनों को बंद कर दिया गया. जबकि 5 का चालान कर दिया गया. लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के जीरो प्वाइंट और लखनऊ-कानपुर रोड पर किसान पथ की सर्विस लेन के पास दो विभागों ने मिलकर यह कार्रवाई की.

राज्य कर विभाग के सचल दल के अधिकारियों और परिवहन विभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने यात्रीकर अफसरों के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया. बसों पर 10 हजार रुपये से लेकर 80 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका गया.

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई पर जोर : राज्य कर विभाग लखनऊ के सचल दल के अधिकारियों को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों दो दिन का प्रशिक्षण दिया था. इसका मुख्य मकसद राज्य कर विभाग के सचल दलों की तरफ से प्रवर्तन कार्रवाई के समय जिन वाहनों में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में सूचना परिवहन विभाग को कार्रवाई के लिए भेजी जाए.

सप्ताह में दो दिन चलेगा चेकिंग अभियान : निर्णय लिया गया था कि सप्ताह में दो दिन विशेष चेकिंग अभियान दोनों विभागों के प्रवर्तन दस्ते मिलकर चलाएं. मंगलवार को दोनों विभाग के चेकिंग अधिकारी एक साथ अभियान चलाने सड़क पर उतरे. इस दौरान अवैध तरीके से माल ले जाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई हुई. जुर्माना इतना लगा कि वाहन स्वामियों ने सोचा भी नहीं होगा.

माल ज्यादा मिलने पर कर विभाग ने जुर्माना ठोका तो परिवहन विभाग के अधिकारियों ने विभागीय नियमों के तहत जुर्माना लगाया. वाहनों पर 10 हजार रुपये से लेकर 80 हजार रुपए तक का जुर्माना ठोका गया. वाहनों का चालान किया गया और कुछ वाहनों को सीज करने की भी कार्रवाई की गई.

बस संख्या जुर्माना
BR 28 P-3960 11000 रुपये
UP30T-9315 10250 रुपये
JH02X-6233 11500 रुपये
BR28P-8999 11500 रुपये
UP72T-7888 26500 रुपये
AR06B-6290 47500 रुपये
UP43T-9918 36500 रुपये
BR28P-6088 51500 रुपये
UP53ET6595 60500 रुपये
UP81CT5362 75000 रुपये
BR28P-396080000 रुपये


इन अफसरों ने की कार्रवाई : लखनऊ संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रभात पांडेय ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), राजीव कुमार बंसल, यात्रीकर अधिकारी एसपी देव, यात्री कर अधिकारी अनीता वर्मा, पीटीओ आभा त्रिपाठी, पीटीओ मनोज कुमार ने वाहनों पर कार्रवाई की. जुर्माना भी लगाया.

उन्होंने बताया कि राज्य कर विभाग के सचल दल अधिकारियों में रमेश कुमार, सहायक आयुक्त, सचल दल-1, श्याम सुंदर पाठक, सहायक आयुक्त, सचल दल 2, खुशबू, सहायक आयुक्त, सचल दल-3, रवीश कुमार सिंह, सहायक आयुक्त सचल दल 4 और श्यामवीर सिंह, सहायक आयुक्त, सचल दल-5 शामिल थे.

