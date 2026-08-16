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रेवाड़ी में दो बच्चों की मां से रेप, पड़ोस में रहने वाले यूपी के शख्स पर आरोप

रेवाड़ी में दो बच्चों की मां ने पड़ोसी पर रेप का आरोप लगाया है. आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. एफआईआर दर्ज.

RAPED WITH WOMAN IN REWARI
RAPED WITH WOMAN IN REWARI (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2026 at 2:53 PM IST

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रेवाड़ी: धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के गांव में दो बच्चों की मां ने पड़ोस में रहने वाले शख्स पर रेप का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके फोटों खींचे जिसके बाद ब्लैकमेल कर कई बार फायदा उठाया. आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला. फिलहाल आरोपी फरार है. महिला की शिकायत पर धारूहेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रेवाड़ी में दो बच्चों की मां से रेप: धारूहेड़ा थाना प्रभारी कबूल सिंह ने बताया कि महिला ने थाने में आकर शिकायत दी थी. बताया वो धारूहेड़ा की एक निजी कंपनी में काम करती है. अपने बच्चों के साथ रहती है. उसकी कंपनी में काम करने वाले पड़ोसी और सहकर्मी के साथ जानकारी बढ़ गई. महिला ने यूपी के रहने वाले भावेश पर रेप का आरोप लगाया. महिला के मुताबिक आरोपी ने उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया."

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज: "महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी थी. जिसकी वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया. महिला के मुताबिक आरोपी ने 14 अगस्त को घर में घुसकर रेप की कोशिश की. जिसके बाद उसके सब्र का बांध टूट गया और पुलिस को शिकायत दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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