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आगरा में महिला से दोस्ती, दुष्कर्म और ब्लैकमेल, मुकदमा दर्ज

वसूली का भी आरोप, अश्लील वीडियो पति और ससुरालीजनों को भेजने की धमकी दी.

आगरा में महिला से रेप
आगरा में महिला से रेप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 1:02 PM IST

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आगरा: ताजनगरी के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में शादीशुदा से दोस्ती, दुष्कर्म और ब्लैकमेल का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि युवक उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है. आरोपी उससे लगातार वसूली कर रहा है. रुपये देने से इनकार करने पर अश्लील वीडियो पति और ससुरालीजनों को भेजने की धमकी देता है. अब-तक आरोपी कई बार 10-10 हजार रुपए वसूल चुका है. पीड़िता की तहरीर पर न्यू आगरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

नशीला पदार्थ लिखाकर किया दुष्कर्म: पीड़िता ने बताया कि लक्ष्मण नाम के युवक से उसकी पहले से पहचान थी. दोनों की पहचान दोस्ती में बदल गई. आरोपी ने दोस्ती का फायदा उठाकर धोखे से उसे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने मेरा अश्लील वीडियो बनाया. उन्हीं वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

पीड़िता ने बताया कि आरोपी लक्ष्मण लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा है. वीडियो वायरल करने के नाम पर शारीरिक शोषण किया. धमकी की उसकी बात नहीं मानी तो बदनाम कर देगा. आरोपी की बदनाम करने की धमकी से बदनामी के डर से चुप थी, जिससे आरोपी ने वसूली करना शुरू कर दिया.

आरोपी ने कई बार 10-10 हजार रुपये वसूले हैं. जब भी रुपये देने से इनकार किया तो आरोपी ने धमकाने के साथ ही वीडियो इंस्टाग्राम और ससुराल पक्ष को भेजने की धमकी दी, जिससे मैं घबरा गई. मानसिक तनाव में आ गई. लगातार ब्लैकमेल, आर्थिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर मैंने न्यू आगरा थाना पर शिकायत दी.

न्यू आगरा थानाध्यक्ष योगेश नागर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी लक्ष्मण के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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