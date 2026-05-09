मुजफ्फरनगर में मदरसे के अंदर नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म, आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे
पीड़ित के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज, आरोपी ने पीड़ित को दी थी जान से मारने की धमकी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 8:14 AM IST
मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी थाना क्षेत्र में चल रहे मदरसे के नाबालिग छात्र से कुकर्म की घटना सामने आने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित के पिता ने थाना रतनपुरी में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत में बताया गया कि उनका 13 वर्षीय नाबालिग बेटा मदरसा में रहकर पढ़ाई करता है. आरोप है कि 2 मई की रात मदरसे में मौजूद कारी मोo तालिब पुत्र मुस्तकीम निवासी गांव कल्याणपुर ने छात्र को दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया. साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी.
पीड़ित छात्र ने अगले दिन घर पहुंचकर अपने पिता को आपबीती बताई जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग करी. जिस पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी कारी मोo तालिब के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2),351(3) और 5 एफ / 6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया. शुक्रवार को आरोपी को थाना रतनपुरी पुलिस टीम ने गोयला कट बुढ़ाना- खतौली रोड से गिरफ्तार किया. आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में थाना रतनपुरी पुलिस की ओर से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
मामले की जानकारी देते हुए सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि थाना रतनपुरी के एक ग्राम के निवासी ने एक प्रार्थना पत्र दिया. मेरे 13 वर्षीय नाबालिक बेटे के साथ गांव के ही कारी तालिब ने उसके साथ कुकर्म किया है. इस संबंध में थाना रतनपुरी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया. शुक्रवार को कारी मोo तालिब को गिरफ्तार कर जेल भेजने की विधि कार्रवाई की जा रही है.
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