बिहार में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, मोबाइल दिखाने के बहाने युवक ने वारदात को दिया अंजाम
SARAN CHILD RAPE: सारण में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. रिपोर्ट- धनंजय कुमार
Published : November 7, 2026 at 2:02 PM IST
सारण : बिहार के सारण जिले से बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आयी है. अमनौर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. इसके बाद से इलाके में आक्रोश का माहौल है. घटना से ग्रामीणों में नाराजगी है. पीड़िता की मां की लिखित शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है.
मोबाइल दिखाने के बहाने ले गया घर
पीड़िता की मां द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन के अनुसार, बच्ची गुरुवार की शाम स्कूल से घर लौटने के बाद घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक शादीशुदा युवक उसे मोबाइल फोन दिखाने का लालच देकर अपने घर ले गया. बताया जाता है कि उस समय आरोपी के घर के अन्य सदस्य खेत में धान की कटाई करने गए थे. घर में युवक अकेला था.
चीख सुनकर पहुंची मां
आरोप है कि घर में अकेला पाकर युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची. नजारा देखकर पीड़िता की मां के होश उड़ गए. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग बच्ची को लेकर चिंतित हो गए. इसके बाद परिजनों ने बिना देर किए डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी.
जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे
सूचना मिलने पर अमनौर थानाध्यक्ष विमलेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए मढ़ौरा एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.
आरोपी को किया गया गिरफ्तार
इसके बाद संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सीय जांच और उपचार के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा है. वहीं, मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
गांव में घटना को लेकर तनाव
घटना के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
''छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. घटना के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. वहीं पीड़िता की भी मेडिकल जांच कराई जाएगी. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्ची को परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.''- विमलेश कुमार, अमनौर थानाध्यक्ष
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