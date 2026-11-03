ETV Bharat / state

बिहार में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार के नालंदा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. चंडी थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़िता की मां ने नगरनौसा थाना क्षेत्र के एक शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है.

मां बिजनेस पार्टनर, बेटी से दुष्कर्म