बिहार में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल
Nalanda Minor Girl Rape: आखिर लोगों के अंदर किस तरह की मानसिकता आ गई है. पहले तो दुष्कर्म करते हैं, फिर वीडियो वायरल. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 3, 2026 at 1:34 PM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. चंडी थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़िता की मां ने नगरनौसा थाना क्षेत्र के एक शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है.
मां बिजनेस पार्टनर, बेटी से दुष्कर्म
आरोपी पीड़ित नाबालिग लड़की की मां का बिजनेस पार्टनर बताया जाता है. कहा जा रहा है उसी पहचान का फायदा उठाकर आरोपी ने परिवार से नजदीकी बढ़ाई और कुकृत्य किया है. फिलहाल पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
पुलिस ने करवाई मेडिकल जांच
पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सोमवार को पीड़िता की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई. पीड़िता की मां साल 2022 से मवेशी चारा की कंपनी चलाती थी. इसमें आरोपी उनका बिजनेस पार्टनर था. इस कारण उसका महिला के घर आना-जाना लगा रहता था.
आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बनाया
इसी दौरान उसकी पहचान महिला की बेटी से हुई. आरोप है कि उसने पहचान का फायदा उठाकर किशोरी को अपने झांसे में लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बना लिया है.
'लगातार करता रहा यौन शोषण'
पीड़िता की मां का आरोप है कि इसके बाद आरोपी वीडियो और तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी देकर किशोरी का लगातार यौन शोषण करता रहा. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. साथ ही परिवार को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई.
सोशल मीडिया पर वीडियो किया वायरल
इस वजह से किशोरी लंबे समय तक डर के कारण परिजनों को कुछ नहीं बता सकी. हाल में जब आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया, तब परिजनों को पूरे मामले की जानकारी हुई. इसके बाद पीड़िता की मां ने चंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.
''मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है. पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है. आरोपित की गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.''- अखिलेश कुमार झा, चंडी थानाध्यक्ष
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