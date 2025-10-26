ETV Bharat / state

बनारस में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म; परिजनों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस कर रही पूछताछ

डीसीपी नीतू कादयान ने बताया, 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म की सूचना मिली थी. आरोपी मिलन विश्वकर्मा को हिरासत में लिया गया है.

आरोपी मिलन विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
वाराणसी: लालपुर पांडेयपुर थाना अंतर्गत भगवा नाला क्षेत्र में 10 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. परिजनों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. डीसीपी नीतू कादयान ने बताया कि डायल 112 पर 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म की सूचना मिली थी. मामला दर्ज करके बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है. आरोपी मिलन विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

बच्ची सामान खरीदने दुकान जा रही थी: लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र में 10 साल बच्ची दुकान जा रही थी. उसका परिवार कूड़ा बीनने का काम करता है. डीसीपी नीतू कादयान ने बताया कि आरोपी ने उसको बहला फुसला कर अपने साथ ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंच गये. उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना देकर बुलाया.

बच्ची को प्रलोभन देकर कमरे के अंदर बुलाया था: इसके बाद पुलिस ने आरोपी मिलन विश्वकर्मा को हिरासत में ले लिया. परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह लोग बहुत गरीब हैं. कूड़ा बीनकर किसी तरह गुजर बसर करते हैं. बच्ची ने खाने की चीज लाने के लिए 5 रुपये मांगे थे. वह दुकान जा रही थी. आरोपी ने बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. मौके पर लोगों ने उसे पकड़ लिया.

बच्ची से पूछताछ के बाद आरोपी हिरासत में: एडीसीपी नीतू कादयान ने बताया कि डायल 112 पर पुलिस को सूचना मिली थी. 10 वर्ष की बच्ची के साथ मिलन विश्वकर्मा ने दुष्कर्म किया है. थाने और 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंची. बच्ची से पूछताछ के बाद आरोपी मिलन विश्वकर्मा को हिरासत में ले लिया गया.

भगवा नाला के पास रहता है आरोपी: उन्होंने बताया कि बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. अभियुक्त मिलन विश्वकर्मा भगवान भगवा नाला के पास रहता है. उसने बच्ची को प्रलोभन देकर कमरे के अंदर बुलाया था. इसके बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.

