बनारस में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म; परिजनों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस कर रही पूछताछ

वाराणसी: लालपुर पांडेयपुर थाना अंतर्गत भगवा नाला क्षेत्र में 10 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. परिजनों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. डीसीपी नीतू कादयान ने बताया कि डायल 112 पर 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म की सूचना मिली थी. मामला दर्ज करके बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है. आरोपी मिलन विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

बच्ची सामान खरीदने दुकान जा रही थी: लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र में 10 साल बच्ची दुकान जा रही थी. उसका परिवार कूड़ा बीनने का काम करता है. डीसीपी नीतू कादयान ने बताया कि आरोपी ने उसको बहला फुसला कर अपने साथ ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंच गये. उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना देकर बुलाया.

बच्ची को प्रलोभन देकर कमरे के अंदर बुलाया था: इसके बाद पुलिस ने आरोपी मिलन विश्वकर्मा को हिरासत में ले लिया. परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह लोग बहुत गरीब हैं. कूड़ा बीनकर किसी तरह गुजर बसर करते हैं. बच्ची ने खाने की चीज लाने के लिए 5 रुपये मांगे थे. वह दुकान जा रही थी. आरोपी ने बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. मौके पर लोगों ने उसे पकड़ लिया.