बिहार में दुष्कर्म पीड़िता शिक्षिका ने की आत्महत्या, कोर्ट में बयान दर्ज होने से पहले उठाया खौफनाक कदम
Patna Rape Victim Suicide: पटना में दुष्कर्म पीड़िता शिक्षिका ने मेडिकल जांच और कोर्ट में बयान से पहले आत्महत्या कर ली. रिपोर्ट-निशांत
Published : November 23, 2026 at 4:46 PM IST
पटना: जिले के बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मठिया टोला गांव में एक दुष्कर्म पीड़िता शिक्षिका ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जिसके बाद परिवार में मातम छा गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अस्पताल भेज दिया.
स्कूल संचालक पर है दुष्कर्म का आरोप
पुलिस ने मृतका की शिकायत पर बीते 21 नवंबर को मामला दर्ज किया था और आरोपी स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सोमवार को पीड़िता की मेडिकल जांच और कोर्ट में बयान दर्ज होना था. इसी सिलसिले में जब पुलिस की टीम उसके घर पहुंची, तो देखा कि शिक्षिका ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है.
भाई ने बताया सुबह साथ में खाया था खाना
मृतका के छोटे भाई ने बताया कि मां का निधन कई साल पहले हो चुका था और पिता अहमदाबाद में काम करते हैं, इसलिए वे दोनों भाई-बहन घर पर रहते थे. बहन तीन साल से एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी. भाई के अनुसार सुबह उठकर दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर वह सोने चली गई, लेकिन बाद में जगाने के लिए दरवाजा खोला तो उसका शव फंदे से लटका मिला.
शादी का झांसा देकर यौन शोषण
मामले को लेकर दानापुर डीएसपी-2 अमरेंद्र कुमार झा ने कहा, "बीते 21 नवंबर को बिहटा के एक प्राइवेट स्कूल की 23 वर्षीय शिक्षिका ने अपने ही स्कूल संचालक पर तीन साल से शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी संचालक को 22 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया था."
"सोमवार को पीड़िता की मेडिकल जांच और कोर्ट में बयान होना था, जिसके लिए पुलिस टीम उसके घर पहुंची थी. वहां महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है." -अमरेंद्र कुमार झा, डीएसपी
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