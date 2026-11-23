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बिहार में दुष्कर्म पीड़िता शिक्षिका ने की आत्महत्या, कोर्ट में बयान दर्ज होने से पहले उठाया खौफनाक कदम

पटना में दुष्कर्म पीड़िता शिक्षिका ने की आत्महत्या (सांकेतिक तस्वीर) ( ETV Bharat )

पटना: जिले के बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मठिया टोला गांव में एक दुष्कर्म पीड़िता शिक्षिका ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जिसके बाद परिवार में मातम छा गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अस्पताल भेज दिया.

स्कूल संचालक पर है दुष्कर्म का आरोप