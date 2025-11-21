महिला थाने में रेप पीड़िता ने की जान देने की कोशिश; बोली- मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया
दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई मेरठ की महिला, बच्ची को जन्म देने के बाद पति ने तोड़ लिया नाता.
मेरठ : महिला थाने में गुहार लगाने पहुंची रेप पीड़िता ने जान देने की कोशिश की. घटना के बाद थाने में अफरातफरी मच गई. पीड़िता ने आरोप लगाया कि कई बार फरियाद के बावजूद इंसाफ न मिलने पर उसने ऐसा कदम उठाया. पीड़िता शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची थी. इसके बाद महिला थाने में पहुंचकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया. वहीं पुलिस के अनुसार पीड़िता पहले से ही आत्मघाती कदम उठाकर थाने पहुंची थी.
पीड़िता अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है. महिला थाने में उसने जान देने का प्रयास किया. महिला पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाईं. हालत बिगड़ने पर पीड़िता को जिला अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर वहां से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया. मामले में सीएमओ अशोक कटारिया ने बताया कि महिला थाने की पुलिस एक महिला को बेहोशी की हालत में लेकर आई थी.
जानिए पीड़िता ने तहरीर में क्या लिखा है? : महिला की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक वह जिले के बक्सर कस्बे में किराए के मकान में रहती थी. वहां पवनपाल नाम के एक युवक ने उससे प्यार का इजरार किया तो उसने इन्कार कर दिया. उसने पवनपाल को बताया कि वह शादीशुदा है. इसके बाद वहां से मकान छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी.
'बच्चों पर तमंचा तानकर किया दुष्कर्म' : आरोप है कि साल 2020 में 14 नवंबर को शाम को वह घर में अकेली थी. इस दौरान पवन पाल उसके मकान में पहुंच गया. इस दौरान महिला के समझाने पर वह लौट गया. इसके बाद 30 नवंबर को फिर से घर में जबरदस्ती घुस गया. बच्चों की कनपटी पर तमंचा सटाकर दुष्कर्म किया. जाति सूचक गालियां दीं.
रेप से गर्भवती हो गई महिला : पीड़िता के अनुसार आरोपी धमकी देकर वहां से भाग निकला. इसके बाद भी वह महिला के संपर्क में रहा. उसका शारीरिक शोषण करता रहा. इसकी वजह से वह गर्भवती हो गई. पीड़िता के अनुसार उसने गर्भपात कराने के लिए कहा तो अपना बच्चा समझकर पति ने ऐसा करने से मना कर दिया. 3 अक्टूबर 2023 को उसने एक बच्ची को जन्म दिया.
सच जान पति ने तोड़ लिया नाता : पीड़िता के अनुसार यह बच्ची आरोपी की है. आरोपी ने अन्य साथियों के साथ भी उसके साथ मनमानी की. आरोपी की हरकतों से परेशान होकर उसने सच पति को बता दिया. इसके बाद पति ने उसे छोड़ दिया. उसने पवनपाल के परिवार से इसके बारे में बताया तो उन्होंने मारपीट की. जबरन सादे कागज पर हस्ताक्षर भी करवा लिया.
पुलिस बोली- पहले से ही आत्मघाती कदम उठाकर आई थी : एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि शुक्रवार को महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि वह पहले से आत्मघाती कदम उठाकर आई है. इस केस में गंगा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है. पुलिस जांच कर रही है कि महिला को किसने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया. जांच में पता चला है कि महिला ने थाने में जान देने की कोशिश नहीं की है. वह पहले से ऐसा करके थाने पहुंची थी.
