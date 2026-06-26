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बच्चियों के साथ दुष्कर्म; पुलिस ही नहीं डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंज, KGMU में हर महीने दो सर्जरी

बच्चियों के साथ दुष्कर्म. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मासूम बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामले सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि चिकित्सकों के लिए भी चुनौती बने हुए हैं. राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में हर महीने औसतन दो बच्चियों की सर्जरी करनी पड़ रही है. किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) के बाल शल्य चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर जेडी रावत ने बताया कि प्रति महीने औसतन दो रेप विक्टिम बच्चियों की सर्जरी करनी पड़ती है. इनकी उम्र 2 से 10 के बीच होती है. छोटी उम्र की बच्चियों की हो रही सर्जरी चिकित्सकीय नजरिए से चैलेंजिंग होती है. ऐसे अपराध के मामले में जब बच्ची इलाज के लिए हमारे पास पहुंचती है, तो उसकी शारीरिक और मानसिक हालत देखकर हमें भी भावनात्मक पीड़ा होती है. अक्सर ऐसे मामले में बच्चियां डरी हुई होती हैं. वह इलाज में सहयोग नहीं करती हैं. ऐसे में उन्हें समझा बुझाकर इलाज करना हम डॉक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है. कई मामले में तो देखा जाता है कि जो बच्ची मानसिक रूप से कमजोर होती हैं या बोलने-समझने में सक्षम नहीं होती है, उन्हें भी लोग शिकार बनाते हैं. विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर जेडी रावत से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) चार श्रेणियों के बांटकर होता है इलाज: आए दिन हम अपने आसपास छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के बारे में सुनते हैं. दुष्कर्म जैसे मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए भले ही आरोपी को जेल भेज देती है, लेकिन रेप के बाद बच्चियों को एक नए दर्द से गुजरना पड़ता है. कई मामले ऐसे सामने आते हैं, जिसमें रेप की घटना के बाद मासूम बच्चियों को गंभीर शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उनके कई अंग चोट के कारण प्रभावित होते हैं. डॉक्टर्स की मानें तो गंभीर रूप से पीड़ित बच्चियों को ठीक होने में 6 महीने तक का समय लग जाता है. वहीं सामान्य श्रेणी की चोटिल बच्चियों को ठीक होने में एक से दो महीने का समय लगता है. जेडी रावत ने बताया कि रेप विक्टिम के आने के बाद हम उनकी चोट के हिसाब से अलग-अलग श्रेणियां में बांटते हैं. चोट की स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से हमने चार श्रेणियां में मरीजों को बांट रखा है. हम उन्हें श्रेणी-1, श्रेणी- 2, श्रेणी-3 और श्रेणी-4 में बांटते हैं. श्रेणी-1 में उन बच्चों को रखा जाता है जिनके गुप्तांग (Vagina) में सामान्य चोट होती हैं. इन बच्चियों को एडमिट करने की आवश्यकता नहीं होती है. प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें घर भेज दिया जाता है. श्रेणी- 2 में उन बच्चियों को रखा जाता है, जिनकी योनि दीवार (Vaginal wall) क्षतिग्रस्त होती है. इन बच्चियों को सामान्य कुछ दिनों के लिए एडमिट करना होता है. सप्ताह भर के इलाज में बच्चियां ठीक हो जाती हैं. श्रेणी-3 में हम उन पीड़ितों को रखते हैं जिनमें सर्वाइकल कैनाल (Carvical canal injury/tear) में चोट होती है. इन मरीजों को एडमिट करना पड़ता है. लगभग 4 सप्ताह तक इनका इलाज किया जाता है. 4 सप्ताह के इलाज के बाद यह समान स्थिति में पहुंचती हैं.