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बच्चियों के साथ दुष्कर्म; पुलिस ही नहीं डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंज, KGMU में हर महीने दो सर्जरी

जो बच्ची मानसिक रूप से कमजोर होती हैं या बोलने-समझने में सक्षम नहीं होती है, उन्हें भी लोग शिकार बनाते हैं.

बच्चियों के साथ दुष्कर्म.
बच्चियों के साथ दुष्कर्म. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 12:54 PM IST

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Updated : June 26, 2026 at 1:00 PM IST

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लखनऊ: मासूम बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामले सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि चिकित्सकों के लिए भी चुनौती बने हुए हैं. राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में हर महीने औसतन दो बच्चियों की सर्जरी करनी पड़ रही है.

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) के बाल शल्य चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर जेडी रावत ने बताया कि प्रति महीने औसतन दो रेप विक्टिम बच्चियों की सर्जरी करनी पड़ती है. इनकी उम्र 2 से 10 के बीच होती है.

छोटी उम्र की बच्चियों की हो रही सर्जरी चिकित्सकीय नजरिए से चैलेंजिंग होती है. ऐसे अपराध के मामले में जब बच्ची इलाज के लिए हमारे पास पहुंचती है, तो उसकी शारीरिक और मानसिक हालत देखकर हमें भी भावनात्मक पीड़ा होती है.

अक्सर ऐसे मामले में बच्चियां डरी हुई होती हैं. वह इलाज में सहयोग नहीं करती हैं. ऐसे में उन्हें समझा बुझाकर इलाज करना हम डॉक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है. कई मामले में तो देखा जाता है कि जो बच्ची मानसिक रूप से कमजोर होती हैं या बोलने-समझने में सक्षम नहीं होती है, उन्हें भी लोग शिकार बनाते हैं.

विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर जेडी रावत से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

चार श्रेणियों के बांटकर होता है इलाज: आए दिन हम अपने आसपास छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के बारे में सुनते हैं. दुष्कर्म जैसे मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए भले ही आरोपी को जेल भेज देती है, लेकिन रेप के बाद बच्चियों को एक नए दर्द से गुजरना पड़ता है.

कई मामले ऐसे सामने आते हैं, जिसमें रेप की घटना के बाद मासूम बच्चियों को गंभीर शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उनके कई अंग चोट के कारण प्रभावित होते हैं. डॉक्टर्स की मानें तो गंभीर रूप से पीड़ित बच्चियों को ठीक होने में 6 महीने तक का समय लग जाता है. वहीं सामान्य श्रेणी की चोटिल बच्चियों को ठीक होने में एक से दो महीने का समय लगता है.

जेडी रावत ने बताया कि रेप विक्टिम के आने के बाद हम उनकी चोट के हिसाब से अलग-अलग श्रेणियां में बांटते हैं. चोट की स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से हमने चार श्रेणियां में मरीजों को बांट रखा है. हम उन्हें श्रेणी-1, श्रेणी- 2, श्रेणी-3 और श्रेणी-4 में बांटते हैं. श्रेणी-1 में उन बच्चों को रखा जाता है जिनके गुप्तांग (Vagina) में सामान्य चोट होती हैं. इन बच्चियों को एडमिट करने की आवश्यकता नहीं होती है. प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें घर भेज दिया जाता है.

श्रेणी- 2 में उन बच्चियों को रखा जाता है, जिनकी योनि दीवार (Vaginal wall) क्षतिग्रस्त होती है. इन बच्चियों को सामान्य कुछ दिनों के लिए एडमिट करना होता है. सप्ताह भर के इलाज में बच्चियां ठीक हो जाती हैं. श्रेणी-3 में हम उन पीड़ितों को रखते हैं जिनमें सर्वाइकल कैनाल (Carvical canal injury/tear) में चोट होती है. इन मरीजों को एडमिट करना पड़ता है. लगभग 4 सप्ताह तक इनका इलाज किया जाता है. 4 सप्ताह के इलाज के बाद यह समान स्थिति में पहुंचती हैं.

चौथी श्रेणी में हम उन पीड़ितों को रखते हैं जिनमें मैसिव डैमेजेस (Massive Damage To Multiple Vaginal Wall and Cervical Canal) होता है या पीड़िता गंभीर स्थिति में होती हैं. इनका इलाज करने में लंबा समय लगता है. समस्या यह है कि इनका तुरंत ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता.

लिहाजा, पहले इनको समान स्थिति में लाने के Colostomy करनी पड़ती है, जिसके बाद जब क्षतिग्रस्त अंग ठीक हो जाते हैं, फिर सर्जरी करके विभिन्न अंगों को व्यवस्थित करते हुए उनकी चोट को ठीक किया जाता है. इस गंभीर स्थिति के इलाज के दौरान 6 महीने तक का समय लगता है.

शुरुआत में इलाज नहीं करने देती पीड़िता: डॉक्टर ने बताया कि जब गंभीर स्थिति में पीड़ित हमारे पास पहुंचती हैं, तो वह काफी डरी हुई होती हैं. ऐसे में जब हम उसके पास इलाज करने जाते हैं, तो वह हमें इलाज भी नहीं करने देती हैं. ऐसे में हमें मनोचिकित्सकों की मदद लेकर पहले उसकी काउंसलिंग कराते हैं.

एनेस्थीसिया या अन्य दवाइयों की मदद से उसे कंट्रोल किया जाता है. इसके बाद हम उसका इलाज करते हैं. बहुत ही छोटे बच्चों के साथ जब इस तरह की घटना होती है, तो वह कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन 5 साल या 6 साल की बच्चियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो वह इसे भूल नहीं पाती हैं. उनको सामान स्थिति में लाने के लिए और उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए मनोचिकित्सकों की मदद ली जाती है.

ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले साइको: डॉक्टर ने बताया कि जिस हालत में बच्चियां हमारे पास पहुंचती हैं, उस हालत में बच्चियों को पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता. यह कहा जा सकता है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होते हैं.

हालांकि, ऐसे मामले में पुलिस बहुत गंभीरता से काम करती है और हम लोग भी पुलिस के सहयोग के लिए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो चिकित्सकीय एविडेंस उपलब्ध कराए जा सकते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं.

पीड़ित बच्चियों के आने के बाद हमारी प्राथमिकता प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्हें चिकित्सीय लाभ उपलब्ध कराना होता है. ऐसी पीड़ित बच्चियों के आने के बाद जब पता चलता है कि उनके साथ घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कठोर सजा दिलाई है या कोर्ट ने उन्हें गंभीर सजा दी है, तो हमें लगता है कि बच्ची के साथ न्याय हुआ है.

मुफ्त में हो रहा इलाज: जेडी रावत ने बताया कि ऐसे मामले में सरकार की ओर से बच्चियों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है. अगर कोई बच्ची ऐसी गंभीर स्थिति में हमारे पास इलाज के लिए पहुंचती है, तो केजीएमयू की ओर से उसका मुफ्त इलाज किया जाता है.

इस दौरान डॉक्टर ने यह भी बताया कि अगर किसी भी क्षेत्र में किसी बच्चे के साथ इस तरीके की घटना हो तो उनके पेरेंट्स को इसको छिपाने की जरूरत नहीं है. वह डॉक्टर के पास पहुंचकर बच्चियों का इलाज जरूर कराएं. समय रहते अगर ऐसे मामले में बच्चियों को इलाज नहीं मिलता है, तो उन्हे भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

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Last Updated : June 26, 2026 at 1:00 PM IST

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