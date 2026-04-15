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गोरखपुर में नाबालिग के साथ रेप; युवक और किशोर गिरफ्तार

गोरखपुर: जिले के थाना खजनी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है. इस मामले में आरोपी युवक और एक किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी विपिन गुप्ता ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि वह किशोरी को को बहला-फुसलाकर सुनसान मकान में ले गया और दुष्कर्म किया. इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ के के निर्देश पर खजनी थाना पुलिस ने आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया. जबकि किशोर को बाल सुधार गृह भेजा गया है.

पुलिस के मुताबिक, थाना खजनी में इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है. आरोपी विपिन गुप्ता (20) मिश्रौलिया गांव, थाना खजनी का निवासी है. जबकि यह घटना 14 अप्रैल की रात में घटी. आरोपी विपिन और उसके एक नाबालिग साथी ने किशोरी को बहकाया. रास्ते में अंधेरी गली में दोनों ने उसे पकड़ लिया और विपिन के पुराने सुनसान मकान ले गए. वहां विपिन ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया.

बाद में दोनों ने धमकी दी कि अगर घर पर किसी को बताया तो भाई और मां को मारकर फेंक देंगे. इसकी जानकारी लड़की के घर पहुंचने के बाद परिजनों को हुई तो उन्होंने क्षेत्राधिकारी खजनी दीपांशी राठौर से संपर्क किया. इसके बाद प्रभारी निरीक्षक खजनी जयंत कुमार सिंह की टीम ने रात पड़िया गांव पुलिया के पास से विपिन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. टीम में उपनिरीक्षक अर्जुन पटेल, वंशनारायण यादव, कांस्टेबल मनोज चौहान, प्रविन सिंह और अविनाश खरवार शामिल थे.