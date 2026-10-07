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पिरान कलियर में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, क्षेत्र में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

दरअसल, पिरान कलियर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मासूम बच्ची के साथ अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया. बताया जा रहा है कि बच्ची का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है. परिवार पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक में हाजरी के लिए आया हुआ था.

मंगलवार की रात बच्ची लापता हो गई थी. परिवार ने बच्ची की काफी तलाश की, लेकिन, उसका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद परिवार के लोग बच्ची को आसपास इलाके में तलाशते रहे. बुधवार की सुबह बच्ची बदहवास हालत में मिली. परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की प्रारंभिक जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई. जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है.

पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. इसी के साथ पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी. पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है.

पुलिस की कई टीमें अलग-अलग बिंदुओं पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं. बताया जा रहा है कि पुलिस ने आसपास मौजूद कई लोगों से पूछताछ भी की है. घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों और वहां आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है.