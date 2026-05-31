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कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में नाबालिग के साथ रेप, डॉक्टर पर आरोप, ब्लीडिंग होने से हुआ खुलासा

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक (LNJP) अस्पताल में एक नाबालिग लड़की से रेप का शर्मनाक मामला सामने आया है. अस्पताल के कंसल्टेंट डॉक्टर पर रेप करने का आरोप हैं. डॉक्टर ने नाबालिग के साथ OPD कमरे में मल्टीपल टाइम रेप किया. वहीं जब इस मामले पर मीडिया ने पुलिस से बातचीत करनी चाही तो पुलिस ने मामले पर चुप्पी साध ली.

नाबालिग के साथ अस्पताल में रेप : एलएनजेपी अस्पताल के डॉ. उपेंद्र सिंह ने मीडिया से पूरे मामले में बातचीत करते हुए बताया कि "नाबालिग के साथ रेप की सूचना अस्पताल ने ही पुलिस को दी है. डॉक्टर उपेंद्र सिंह खुद इमरेंजसी वार्ड में ड्यूटी पर थे. पीड़ित बच्ची जब इमरजेंसी वार्ड में आई तो उसे ब्लीडिंग हो रही थी. हमने उसे चेक किया और उसे तुरंत इलाज दिया. हमने लेडीज़ डॉक्टर को कॉल किया और फिर उन्होंने उसका इलाज किया. जब हमने पीड़ित बच्ची से बात की तो उसने पूरी घटना सिलसिलेवार ढंग से बताई. उसने बताया कि वो 29 तारीख को दिखाने के लिए आरोपी डॉक्टर के पास आई थी ओपीडी में, वहीं पर एग्जामिनेशन टेबल के ऊपर उसके साथ गलत काम किया गया. उसने जब हमें बताया तो हमने पुलिस-प्रशासन को सूचना दी जिसके बाद पुलिस आई और मामले में कार्रवाई जारी है".

कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में नाबालिग के साथ रेप (ETV Bharat)

पुलिस ने मामले में साधी चुप्पी : वहीं जब इस मामले पर मीडिया ने पुलिस से बातचीत करनी चाही तो पुलिस ने मामले पर चुप्पी साध ली और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के पद से रिटायर हो चुके हैं और हॉस्पिटल में कंसलटेंट फिजिशियन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे.