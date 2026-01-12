ETV Bharat / state

लखनऊ में 7वीं की छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार

लखनऊ: राजधानी के पारा इलाके में एक ऑटो चालक ने सातवीं की छात्रा के दरिंदगी की. आरोपी ने छात्रा को असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और उसे जबरन जंगल ले जाकर दुष्कर्म किया. छात्रा के गुमसुम रहने पर जब परिजनों को शक हुआ तो इसका खुलासा हुआ. पारा पुलिस ने छेड़छाड़ के मुकदमे में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक, ​पीड़िता अक्सर अपने भाइयों को स्कूल छोड़ने जाती थी. रास्ते में बुद्धेश्वर निवासी ऑटो चालक दीपक अपने साथियों संग रोककर छेड़छाड़ करता था. पिछले महीने आरोपी दीपक छात्रा को डरा-धमकाकर ऑटो से जंगल में ले गया. वहां उसने नाबालिग को असलहा दिखाकर डराया और उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा.