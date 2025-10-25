कानपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी; बाथरुम में खून से लथपथ बेहोश मिली
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 12:41 PM IST
कानपुर: जिले में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. शनिवार सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो उनके होश उड़ गए. मासूम बच्ची बाथरुम में खून से लथपथ और बेसुध हालत में मिली. यह देखकर परिजनों की चीखें निकल गईं. तुरंत बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया.
हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने बच्ची को हैलट अस्पताल रेफर कर दिया. वहीं, जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. यह घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है.
5 वर्षीय बच्ची के परिजनों ने बताया कि बच्ची घर के बाहर परिवार के लोगों के साथ चारपाई पर सो रही थी. शनिवार सुबह जब मां बाथरुम जाने के लिए उठी तो उसने देखा की बच्ची चारपाई पर नहीं है. उसे खोजते हुए मां बाथरुम के पास पहुंची तो देखा कि बेटी बेहोश है. खून से लशपथ अवस्था में पड़ी हुई है.
बच्ची को इस हालत में देखकर मां की चीख निकल गई और वह जोर से चिल्लाई. शोर सुनकर पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंचे. परिजनों ने बच्ची को घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को हैलट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है.
घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव और घाटमपुर थाना प्रभारी धनंजय पांडे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थानीय लोगों और परिजनों से पूछताछ की. फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य भी एकत्र किए गए. पुलिस, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है.
एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि परिजन किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं. हालांकि, घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रकरण की बारीकी से जांच की जा रही है. दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
