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दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 3 लाख का ज़ुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी संतोष को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ तीन लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

Rape Convict Sentenced
दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 8:19 PM IST

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कुशीनगर : कुशीनगर में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर दिनेश कुमार ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आज आरोपी संतोष को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ तीन लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

न्यायालय द्वारा देर शाम जारी किए गए आदेश पत्र के अनुसार मामला विशेष सत्र परीक्षण संख्या 1359/2025 (सरकार बनाम संतोष) से संबंधित है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक 30 जून 2025 को आरोपी ने लगभग 11 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

मामला थाना कसया क्षेत्र का था, जहां वर्ष 2025 में दर्ज एक मुकदमे में आरोपी पर 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था. पुलिस विवेचना के बाद मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया. अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि नाबालिगों के साथ इस प्रकार के अपराध अत्यंत गंभीर हैं और समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण पैदा करते हैं.

अदालत ने आरोपी को धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. साथ ही अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिससे मामले में दोष सिद्ध हो सका. इस फैसले को लेकर इसे न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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दुष्कर्म के दोषी को कारावास
RAPE CONVICT SENTENCED

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