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कुशीनगर में दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा, जज ने जताई चिंता

दुष्कर्मी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )