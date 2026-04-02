कुशीनगर में दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा, जज ने जताई चिंता
कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि इस प्रकार के अपराधों में युवाओं की संलिप्तता बढ़ रही है, जो समाज के लिए गंभीर संकेत है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 8:37 PM IST
कुशीनगर : विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने अपने आदेश में इस प्रकार की बढ़ती घटनाओं पर चिंता भी प्रकट की.
मामले में सरकार की तरफ से पीड़ित पक्ष की पैरवी करने के लिए नियुक्त किए गए विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संजय तिवारी व सुनील मिश्रा ने बताया, मामला 2016 का है. थाना तरयासुजान क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप दर्ज किया गया था.
आरोपी ने 19 मई 2016 की शाम को पीड़िता को बहला-फुसलाकर घर के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया. पुलिस द्वारा विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल छः गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया. न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर उपलब्ध कराया जाए. साथ ही, संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि फोरेंसिक रिपोर्ट समय पर न्यायालय में प्रस्तुत हो, ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके.
विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार ने गुरुवार को सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि ऐसे जघन्य अपराध समाज के नैतिक ताने-बाने को कमजोर करते हैं और इन पर कठोर दंड आवश्यक है. उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि इस प्रकार के अपराधों में युवाओं की संलिप्तता बढ़ रही है, जो समाज के लिए गंभीर संकेत है.
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