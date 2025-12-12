ETV Bharat / state

IIT BHU की छात्रा से रेप का मामला; कोर्ट ने पीड़िता को किया तलब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी जिरह

दो नवंबर 2023 को पीड़िता की तहरीर पर लंका थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था.

IIT BHU की छात्रा से रेप का मामला;
IIT BHU की छात्रा से रेप का मामला. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025

वाराणसी: साल 2023 में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए रेप मामले में कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट की तरफ से दुष्कर्म पीड़िता को शेष जिरह के लिए तलब किया गया है. आरोपित कुणाल पांडेय, सक्षम पटेल व आनंद चौहान के वकीलों की ओर से दिए गए प्रार्थना पर अदालत ने वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को जिरह करने का आदेश दिया.

फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुकदमे के प्रथम विवेचक इंस्पेक्टर सहजानंद श्रीवास्तव का बयान दर्ज किया गया. इसमें उन्होंने बताया कि दो नवंबर 2023 को पीड़िता की लिखित तहरीर के आधार पर लंका थाना में मुकदमा दर्ज किया गया. सुनवाई के दौरान तीनों आरोपितों के वकीलों राजीव प्रताप सिंह, संजीव कुमार चौबे व कुंदन कुमार सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर मांग की कि पीड़िता की शेष जिरह विवेचक के बयान से पहले दर्ज की जाए. इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस मामले में पीड़िता ने लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद भाजपा आईटी विंग से जुड़े आरोपियों को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था. सभी की जमानत भी हो चुकी है. फिलहाल प्रकरण की सुनवाई जा रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पीड़त पक्ष की तरफ से गवाह का बयान दर्ज न होने के कारण उसकी जिरह को समाप्त करते हुए पुलिस की तरफ से बयान दर्ज करने का आदेश दिया था, जिस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है.

