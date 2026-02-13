ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म मामला, आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से मारपीट और दुष्कर्म के एक मामले में मुल्जिम को आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 31500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया हैं. कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर 26 नवम्बर, 2022 को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और जबरन दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. साथ ही नाबालिग के गुप्तांगों को कांच की बोतल से घायल कर दिया था. नाबालिग को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था. उपचार के दौरान पुलिस ने पीड़िता के पर्चा बयान लेखबद्ध किये थे. अनुसंधान के दौरान सीओ सिटी सुरेश सांखला ने आरोपी बल्देव को 8 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. आरोपी बल्देव न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है.