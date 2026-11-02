ETV Bharat / state

रामनगर में मानसिक विक्षिप्त युवती से दरिंदगी, गर्भवती होने पर खुला राज, पड़ताल में जुटी पुलिस

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म की बात तब उजागर हुई जब वो गर्भवती हुई. रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है. जांच के बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

क्या है पूरा मामला: पिछले करीब 8-9 महीनों से रामनगर के विभिन्न क्षेत्रों में एक 25 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती घूमती नजर आ रही थी, अचानक इस युवती को काशीपुर में रोडवेज बस अड्डे के पास देखा गया, जहां वह पेट दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी, किसी ने इसकी सूचना समाजसेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश सुयाल को दी.