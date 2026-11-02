रामनगर में मानसिक विक्षिप्त युवती से दरिंदगी, गर्भवती होने पर खुला राज, पड़ताल में जुटी पुलिस
mentally unstable girl rape case रामनगर में विक्षिप्त युवती से रेप का मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 2, 2026 at 10:09 AM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म की बात तब उजागर हुई जब वो गर्भवती हुई. रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है. जांच के बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
क्या है पूरा मामला: पिछले करीब 8-9 महीनों से रामनगर के विभिन्न क्षेत्रों में एक 25 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती घूमती नजर आ रही थी, अचानक इस युवती को काशीपुर में रोडवेज बस अड्डे के पास देखा गया, जहां वह पेट दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी, किसी ने इसकी सूचना समाजसेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश सुयाल को दी.
जांच में खुला गर्भवती का राज: सूचना मिलते ही मुकेश सुयाल अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे, जब युवती की हालत को देखते हुए उसे डॉक्टरों को दिखाया गया, तो जो सच सामने आया. डॉक्टरों ने बताया कि युवती गर्भवती है, इसके बाद बिना मुकेश सुयाल ने युवती को तुरंत हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया और इस गंभीर घटना की सूचना पुलिस को दे दी.
युवती ने दुष्कर्म का लगाया आरोप: मुकेश सुयाल के अनुसार जब उन्होंने और उनकी टीम ने युवती से बात की, वो पौड़ी गढ़वाल निवासी बता रही है. बेसुध और मानसिक रूप से कमजोर इस युवती ने दर्द के बीच जो खुलासा किया, वह दिल दहला देने वाला है. युवती ने बताया कि होली के आसपास रामनगर में ही दो-तीन दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई के तहत महिला सेल को भी इसकी जानकारी दी जा रही है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-सुशील कुमार,रामनगर कोतवाल-
पुलिस और समाजसेवियों का कड़ा रुख: मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश सुयाल ने रोष व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न कर सके.
पढ़ें-